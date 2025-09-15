Mezi hlavní společnosti, které spadají pod Alphabet patří Google, ale není jediná. Nejen prostřednictvím firmy Google nabízí i další služby, které dost možná používáte, ale i takové, o kterých třeba netušíte, že v nich je nějakým způsobem zainteresován. Google služby jsou využívány k vyhledávání informací, odesílání e-mailů nebo sledování videí na YouTubu. Ale to, co se skrývá pod povrchem, je ještě rozsáhlejší. Podívejme se na některé značky, které pod Alphabet či Google spadají.
1. Fitbit – nositelné zdraví pod Googlem
Google v posledních letech pronikl i na trh s hardwarem. Vyvíjí telefony Pixel, notebooky Chromebook atd., ale věděli jste, že i Fitbit patří Google? Vznikl v roce 2007 jako startup zaměřený na zlepšování životního stylu. Pomocí chytrých náramků a hodinek monitoruje aktivitu těla 24 hodin denně – např. spánek, srdeční tep, stres či teplotu kůže. Postupem času se z nich stal běžný doplněk každého sportovněji založeného člověka. Kromě toho jsou Fitbit skvělými společníky i pro spoustu dalších aktivit. Použít je lze k měření času při cvičení, přehrávání hudby, a dokonce i k placení v restauraci.
Google značku Fitbit koupil v roce 2021, čímž vstoupil naplno do světa nositelné elektroniky. Dnes doplňuje nabídku hardwaru, která zahrnuje například Pixel Watch nebo reproduktory Google Nest. Data z Fitbit zařízení se navíc začínají propojovat s dalšími službami Googlu – od Google Health až po AI nástroje pro predikci zdravotního stavu.