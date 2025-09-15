Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte

Autor:
Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte se, které z nich znáte a možná i používáte každý den.
Část 1/4
Ilustrační snímek

Mezi hlavní společnosti, které spadají pod Alphabet patří Google, ale není jediná. Nejen prostřednictvím firmy Google nabízí i další služby, které dost možná používáte, ale i takové, o kterých třeba netušíte, že v nich je nějakým způsobem zainteresován. Google služby jsou využívány k vyhledávání informací, odesílání e-mailů nebo sledování videí na YouTubu. Ale to, co se skrývá pod povrchem, je ještě rozsáhlejší. Podívejme se na některé značky, které pod Alphabet či Google spadají.

1. Fitbit – nositelné zdraví pod Googlem

Google v posledních letech pronikl i na trh s hardwarem. Vyvíjí telefony Pixel, notebooky Chromebook atd., ale věděli jste, že i Fitbit patří Google? Vznikl v roce 2007 jako startup zaměřený na zlepšování životního stylu. Pomocí chytrých náramků a hodinek monitoruje aktivitu těla 24 hodin denně – např. spánek, srdeční tep, stres či teplotu kůže. Postupem času se z nich stal běžný doplněk každého sportovněji založeného člověka. Kromě toho jsou Fitbit skvělými společníky i pro spoustu dalších aktivit. Použít je lze k měření času při cvičení, přehrávání hudby, a dokonce i k placení v restauraci.

Google značku Fitbit koupil v roce 2021, čímž vstoupil naplno do světa nositelné elektroniky. Dnes doplňuje nabídku hardwaru, která zahrnuje například Pixel Watch nebo reproduktory Google Nest. Data z Fitbit zařízení se navíc začínají propojovat s dalšími službami Googlu – od Google Health až po AI nástroje pro predikci zdravotního stavu.

Nová série chytrých hodinek a náramků Fitbit



Vstoupit do diskuse
Témata: Google, Alphabet

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Nenechte si ujít báječné snímky nedělního zatmění Měsíce

Večerní zatmění Měsíce, které bylo možné z našich končin pozorovat po dlouhých šesti letech, zpravidla nerušila oblačnost a tak jsme si mohli celý průběh nebeské události prohlédnout v celé jeho...

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

Peter Sellers, herec bez vlastní identity. Nevím, kdo nebo co jsem, říkával

Premium

Peter Sellers se proslavil hlavně rolí potrhlého inspektora Clouseaua ve filmech o Růžovém panterovi a ve své době platil za jednoho z nejpřitažlivějších mužů. Říká se, že byl největším britským...

Odpružená sekačka umí vyjet prudké kopce a ještě vyseká vzkaz pro souseda

Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Na právě probíhajícím veletrhu IFA dostávají poměrně velký prostor prostředky pro letní i zimní práci a život na zahradě nebo kolem domu. Minimálně jedna velká hala je tak zaplněná různými chytrými...

Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte

Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte...

15. září 2025

NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN

Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro...

15. září 2025

Bojovník Královského letectva měl silnou výzbroj, ale nevyzrálé motory

Jeho význam byl okrajový, tvořil výzbroj pouze dvou perutí, ale o to více byl Westland Whirlwind zajímavý. Seznamme se stručně s předválečnou nadějí Královského letectva, které v rozletu nepřál osud,...

14. září 2025

Kdo poprvé posunul ručičky a proč. Jak se z úsporného opatření stala tradice

Příští rok to bude 110 let, co se v českých zemích poprvé posunuly ručičky hodin. A i když nám to dnes připadá jako běžná součást jara a podzimu, historie střídání času je spletitější, než se může...

13. září 2025

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

13. září 2025

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...

12. září 2025

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

vydáno 12. září 2025

Konec ostudy. Spotify nabídne muziku v důstojné kvalitě, cenou překvapili

Dlouho se o tom mluvilo, dlouho se na to čekalo. Uživatelům Spotify Premium přibude v aplikacích volba pro přehrávání hudby v bezztrátově komprimovaném formátu FLAC a to až do varianty 44,1 kHz a 24...

11. září 2025  20:10

Vozítko NASA ve vzorku z Marsu objevilo možné stopy dávného života

Vzorek, který získalo vozítko Perseverance amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním...

11. září 2025  7:50

Rovnodennost klame názvem. Rovnováha mezi světlem a tmou nastává později

Podzimní rovnodennost, nazývaná také ekvinokce, není jenom den, kdy začíná podzim. Jedná se o přesný astronomický okamžik, kdy se na chvíli setká Slunce s nebeským rovníkem. Na severní polokouli...

11. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tracker pomůže najít klíče, kufr na pásu na letišti nebo deštník

Znáte ten moment, kdy přijdete domů, saháte do kapsy a tam nic? Začíná rychlé prohrabávání batohu, nervózní přešlapování na prahu a pomalé smiřování se s tím, že klíče zůstaly bůhvíkde. Nebo jiný...

11. září 2025

Akumulátory zlevňují, ale elektromobily jsou stále drahé. Kde se stala chyba

Premium

Trojice harvardských ekonomů vedená Ashleym Nunesem si položila v titulku článku pro vědecký časopis Nature provokativní otázku: Ceny baterií klesají... Tak proč jsou elektromobily stále tak drahé?...

11. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.