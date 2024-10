Přináší umělá inteligence skutečný pokrok, nebo jde o marketingovou horečku?

Část 1/3

Stejně jako u čehokoli jiného, co zaznamená náhlý a obrovský růst zájmu, je přirozené se ptát, zda boom není přehnaný. Je potřeba si uvědomit, že umělá inteligence se v našich životech nachází dlouhá léta, teprve však společnosti OpenAI se podařilo ji pořádně zpopularizovat.

Stalo se tak díky chatbotu ChatGPT, který využívá strojového učení a z naučených dat skládá odpovědi na otázky, reaguje na podněty a dále se vyvíjí. Tato generativní umělá inteligence, která se objevila koncem listopadu 2022, se během krátké doby mezi odborníky a různými profesemi stala hitem. Mnohým usnadňuje jak profesní, tak osobní život. A potom tu jsou ti, kteří o ni nejeví zájem. A to ani téměř dva roky od uvedení. Není současná vlna zájmu o AI jen bublinou?

1. Přístup široké veřejnosti

I když se AI stala horkým tématem v technologických kruzích, je důležité si uvědomit, že to, co je pro technologické nadšence průlomové, nemusí být pro zbytek populace stejně zajímavé. To, že bylo objeveno něco, co by mohlo změnit způsob práce nebo zábavy, ještě neznamená, že to bude mít stejný dopad na lidi, kteří se technologiím tolik nevěnují. Ačkoli se o ChatGPT mluví téměř všude, většina lidí o dalších možnostech umělé inteligence ví jen málo. Zájem o pokročilé funkce AI je spíš doménou těch, kteří se o technologie zajímají dlouhodobě. Proto není překvapením, že většina běžných lidí ještě nevyzkoušela služeb generativních chatbotů – nezeptala se jich na nic.

Důvodem této situace je nejen nedostatek znalostí, ale také určitá nedůvěra. Podle průzkumu Pew Research Center se počet lidí, kteří se umělé inteligence víc bojí, než z ní těží, za poslední roky zvýšil. Tvrzení o skeptickém postoji veřejnosti k umělé inteligenci má určitou oporu v realitě. Zároveň je však důležité si uvědomit, že situace se neustále vyvíjí a že zájem o umělou inteligenci postupně roste. Takže i přes obrovský potenciál této technologie je třeba překonat mnoho překážek, než se stane běžnou součástí našich životů.