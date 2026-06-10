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Podívejte se, jak vám AI z reálných věcí stvoří unikátní herní svět

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Mountain View (od zpravodaje Technet.cz) - Google nám ukázal projekt Genie, který dokáže vytvořit virtuální svět z věcí, jež najdete kolem sebe. Můžete se v něm pak pohybovat nebo si hrát s objekty. I když je projekt jako součást testovacích Google Labs zatím nedokonalý, zaujme rychlostí, s jakou nový svět tvoří.

Google v rámce své sekce Google Labs testuje řadu nových projektů. Jedním z nich je Genie 3, což je AI vytvořená v kancelářích známé sekce DeepMind. Jednoduše by se tento projekt dal popsat jako tvůrce fotorealistických virtuálních světů ze zadání (promptů). Ty může uživatel vkládat prostřednictvím textu, ale třeba i objektů z reálného světa.

Následně se virtuální svět vygeneruje a uživatel se v něm pomocí jednoduchého ovládání může pohybovat. Vše je generováno v reálném čase, podobně jako v počítačové hře.

My jsme měli možnost v rámci konference Google I/O vyzkoušet si tvorbu několika takových světů.

Naše cesta do virtuální světa Genie začala tím, že jsme si u stolu mohli vybrat z nepřeberného množství různých dekorací a několika objektů, které představovaly postavičky.

Projekt Genie

Nám se líbil malý nakladač, kterého jsme pojmenovali Bořek stavitel (Bob the Builder). Po rozestavění všech objektů na desku stolu, jsme si mohli vybrat jedno z pozadí, z něhož se měl tvořit virtuální svět.

Následně náš průvodce se zapnutou aplikací Genie celou scénu vyfotil pomocí fotoaparátu mobilního telefonu a nechal nás dopsat menší upřesnění. Jedno bylo pro samotné prostředí, druhé pro objekt.

Pak již nechal systém několik desítek sekund vše zpracovat a na displeji mobilu se zobrazil vygenerovaný svět. A nyní nastala ta největší zábava, spolu s vygenerovaným prostředím se objevily i ovládací prvky, kterými jsme mohli řídit pohyb nakladače.

Projekt Genie

Vyzkoušeli jsme si tak pohyb po ulicích města s tím, že jsme při nárazu do stojícího automobilu sice změnili jeho polohu, ale neukázala se žádná deformace, při dalším pohybu se pak podařilo částečně splynout s automobilem a pouliční lampou. Ostatně vše můžete vidět v přiloženém videu.

I přes tyto chyby je zajímavé si uvědomit, že vše generovala umělá inteligence v reálném čase. Samotná firma projekt popisuje jako „univerzální světový model schopný vytvářet různorodá, interaktivní prostředí“. Má si být částečně vědom fyzikálních zákonů a simulovat, jak se různé akce navzájem ovlivňují.

V současné době je Genie 3 dostupná jen ve Spojených státech předplatitelům Google AI Ultra.

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