Google v rámce své sekce Google Labs testuje řadu nových projektů. Jedním z nich je Genie 3, což je AI vytvořená v kancelářích známé sekce DeepMind. Jednoduše by se tento projekt dal popsat jako tvůrce fotorealistických virtuálních světů ze zadání (promptů). Ty může uživatel vkládat prostřednictvím textu, ale třeba i objektů z reálného světa.
Následně se virtuální svět vygeneruje a uživatel se v něm pomocí jednoduchého ovládání může pohybovat. Vše je generováno v reálném čase, podobně jako v počítačové hře.
My jsme měli možnost v rámci konference Google I/O vyzkoušet si tvorbu několika takových světů.
Naše cesta do virtuální světa Genie začala tím, že jsme si u stolu mohli vybrat z nepřeberného množství různých dekorací a několika objektů, které představovaly postavičky.
Nám se líbil malý nakladač, kterého jsme pojmenovali Bořek stavitel (Bob the Builder). Po rozestavění všech objektů na desku stolu, jsme si mohli vybrat jedno z pozadí, z něhož se měl tvořit virtuální svět.
Následně náš průvodce se zapnutou aplikací Genie celou scénu vyfotil pomocí fotoaparátu mobilního telefonu a nechal nás dopsat menší upřesnění. Jedno bylo pro samotné prostředí, druhé pro objekt.
Pak již nechal systém několik desítek sekund vše zpracovat a na displeji mobilu se zobrazil vygenerovaný svět. A nyní nastala ta největší zábava, spolu s vygenerovaným prostředím se objevily i ovládací prvky, kterými jsme mohli řídit pohyb nakladače.
Vyzkoušeli jsme si tak pohyb po ulicích města s tím, že jsme při nárazu do stojícího automobilu sice změnili jeho polohu, ale neukázala se žádná deformace, při dalším pohybu se pak podařilo částečně splynout s automobilem a pouliční lampou. Ostatně vše můžete vidět v přiloženém videu.
I přes tyto chyby je zajímavé si uvědomit, že vše generovala umělá inteligence v reálném čase. Samotná firma projekt popisuje jako „univerzální světový model schopný vytvářet různorodá, interaktivní prostředí“. Má si být částečně vědom fyzikálních zákonů a simulovat, jak se různé akce navzájem ovlivňují.
V současné době je Genie 3 dostupná jen ve Spojených státech předplatitelům Google AI Ultra.