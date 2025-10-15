Můžete se právě dozvědět, že máte jet na služební cestu. Nebo se jen nechcete zaobírat pravidelnými nákupy nějaké suroviny do domácnosti. Plánování a následný nákup potřebných věcí a služeb už má za člověka brzy zvládnout agent poháněný umělou inteligencí.
AI agenti, které si již nyní můžete nastavit ve svých účtech na serverech poskytujících přístup k AI, jsou v podstatě takoví vaši sekretáři či pomocníci, co se mohou starat o různé úkoly, které jim zadáte. Nově jim přibude možnost dotáhnout některé zadané úkoly do konce, včetně zaplacení.