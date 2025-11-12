Claudův Jupiter byl asi nejpovedenější úkol v testu redakce iDNES.cz, který vyzkoušel, jak se vybrané AI jazykové modely popasují s „tradičně“ zadanými domácími úlohami z češtiny, zeměpisu a dějepisu. Kromě chatu Claude se s referátem, prezentací a zápisem do čtenářského deníku praly také ChatGPT, Gemini, Meta AI a Perplexity.
A někdy to byl skutečně zápas. V češtině se totiž musely vypořádat s knihou Dukla mezi mrakodrapy Oty Pavla, o níž se nedá tvrdit, že by jí byl plný internet. Natož v angličtině. To Jupiter je naopak na sítích probraný shora zdola ve všech jazycích. Výzvou měl být futuristický obrázek kolonizace plynného obra lidmi. V dějepise zase dostaly chaty za úkol vykreslit osobnost císaře Josefa II. a nic podstatného nevynechat.
Favorit testu si hned v první minutě vstřelil vlastní gól. Také pak s naprostou přesvědčivostí prezentoval typickou halucinaci, výmysl.