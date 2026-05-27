Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

AI paradox v českých firmách: Zaměstnanci riskují, hrozí vyhazov i útok hackerů

Ivana Vaňkátová
  4:00
Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje. Vzniká tak nebezpečný fenomén zvaný shadow AI neboli stínová umělá inteligence – situace, kdy lidé v práci využívají veřejně dostupné chatboty tajně, bez vědomí IT oddělení a bez jakýchkoli bezpečnostních pravidel. Pro firmy to představuje otevřenou bránu pro kyberzločince, pro samotné pracovníky riziko tvrdých pracovněprávních postihů.
Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje.

Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje. | foto: Photo by Igor Omilaev on UnsplashCreative Commons

Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje.
Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje.
Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje.
Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi kanceláří reálně děje.
5 fotografií

Podle dat poskytnutých společností ESET aktivně zavádí AI nástroje do svého provozu téměř polovina (44 %) českých firem. Zároveň však celých 73 % z nich nemá žádnou funkční bezpečnostní politiku právě pro nekontrolované využívání AI nástrojů zaměstnanci mimo schválené procesy. Vzniká tak paradoxní situace: firmy sice vidí v technologii budoucnost, ale 68 % z nich otevřeně přiznává, že umělá inteligence přináší nová bezpečnostní rizika, která dosud vůbec neřeší.

Sami zaměstnanci přitom chatboty často používají skrytě. Podle průzkumů je k tomu vede buď tlak na vyšší produktivitu, strach ze zákazu moderních nástrojů, nebo paradoxně obava z vlastní zbytečnosti, pokud by přiznali, jak rychle dokáže AI jejich úkoly vyřešit.

Ilustrační foto - AI

Co hrozí, když pošlete firemní data do veřejného chatbotu?

Používání běžně dostupných cloudových chatbotů a digitálních asistentů bez dohledu IT s sebou nese obrovské riziko úniku informací. Mnoho lidí si neuvědomuje, že bezplatné verze těchto nástrojů se na zadaných datech dále učí. Cokoli do okna pro zadání (tzv. promptu) napíšete nebo nahrajete, se stává součástí cloudové databáze třetí strany.

Bezpečnostní experti proto důrazně varují před kopírováním citlivých informací do neověřených aplikací. Zaměstnanci by do veřejné AI nikdy neměli vkládat:

  • klientská data a osobní údaje kolegů či zákazníků (riziko masivního porušení GDPR)
  • interní zdrojové kódy, API klíče nebo přístupové údaje
  • finanční výsledky, mzdy, interní strategie a obchodní nabídky
  • smlouvy a jakékoli materiály chráněné doložkou o mlčenlivosti (NDA)

Pokud zaměstnanec takto neopatrně s daty naloží, právní odpovědnost za případnou škodu sice navenek vůči třetím stranám nese zaměstnavatel, ale samotný pracovník může čelit fatálním následkům. Jelikož umělá inteligence nemá právní subjektivitu, zpravidla nese odpovědnost ten, kdo ji ovládá. Zaměstnanci tak kvůli stínové AI riskují oficiální vytýkací dopis, postih za porušení pracovních povinností, vymáhání finanční škody v mezích zákoníku práce a v krajních případech i okamžitou výpověď.

ilustrační snímek

Útočníci používají AI také. Ransomware se posouvá na novou úroveň

Zavádění nových technologií bez jasného řízení a dohledu je přesně to, na co kyberzločinci čekají. Že útočníci nezahálejí a AI integrovali do svého arzenálu, potvrzuje i zásadní objev z druhé poloviny roku 2025. Bezpečnostní experti ESETu tehdy odhalili malware nazvaný PromptLock.

Jedná se o vůbec první známý ransomware, který je přímo řízený generativní umělou inteligencí. PromptLock využívá lokálně dostupný jazykový model a na rozdíl od tradičního škodlivého kódu dokáže generovat nebezpečné skripty za chodu. Útok tak dokáže v reálném čase adaptovat na konkrétní prostředí oběti a sám se rozhoduje, zda nalezená data zašifruje, nebo rovnou zkopíruje a ukradne (exfiltruje). Pro hackerské gangy to znamená revoluci – nepotřebují už obří týmy drahých vývojářů, stačí jim dobře nakonfigurovaný AI model.

Co je ransomware a jak škodí. Devatero rad, jak se mu vyhnout

ESET od počátku zdůrazňoval, že jde o akademický koncept (tzv. proof-of-concept), nikoli o potvrzený útok v ostrém provozu. I tak jde o jasný varovný signál. AI významně snižuje bariéru vstupu pro tvorbu sofistikovaného malwaru.

Zde se přitom ukazuje další rozměr firemního paradoxu. Bezpečnostní oddělení v Česku deklarují, že chtějí AI sami aktivně nasadit – největší prioritou pro více než dvě pětiny z nich je využít ji k předvídání hrozeb a rychlejší detekci útoků. Chtějí tedy technologii k obraně, ale stále nemají vyřešenou základní politiku, jak se k AI chovat uvnitř vlastní organizace.

Umělá inteligence, ilustrační foto (5. května 2026)

Zákazy nefungují. Cestou jsou jasná pravidla a školení

Historie ukazuje, že plošné zákazy zaměstnanci v touze ušetřit si práci stejně obejdou, například přes soukromá zařízení. Bezpečnější cestou pro firmy je proto nastavení jasných a srozumitelných pravidel pro správu a řízení AI.

Základem úspěchu je vytvoření interní bezpečnostní politiky, která přesně definuje, které konkrétní AI nástroje jsou schválené a bezpečné, jaká data do nich smí vstupovat a jak s výstupy nakládat. Nezbytností je také důsledná klasifikace dat a implementace nástrojů pro sledování a logování toků informací, s čímž pomáhají moderní bezpečnostní platformy jako například ESET PROTECT.

Na nedávné konferenci RSAC 2026 v San Franciscu představil ESET připravované bezpečnostní funkce, které budou chránit konverzaci s AI chatboty. Nástroje mají chránit celý tok konverzace prostřednictvím skenování jak zadání (promptů), tak odpovědí, aby se snížilo riziko úniku dat a rizika související s dodržováním legislativních předpisů.

Umělá inteligence. Ilustrační snímek

Zavádění pravidel navíc už není jen doporučením, ale legislativní nutností. Podle evropského Aktu o umělé inteligenci (AI Act) mají firmy od 2. února 2025 (čl. 4 AI Actu) povinnost zajišťovat tzv. AI gramotnost svých zaměstnanců.

Školení personálu tak už není volitelným firemním benefitem. Lidé na všech úrovních organizace musí prokazatelně rozumět tomu, jaké systémy firma používá, jaká rizika se s nimi pojí a jak s nimi pracovat tak, aby neohrozili citlivá data ani své vlastní pracovní místo.

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Nejčtenější

Tatra T4. Zúžená sestra legendy vznikla pro NDR, sekundárně dojela až do KLDR

Drážďany, 1989

Tramvaj Tatra T4 byla vyvinuta pro Východní Německo, kam mířila většina produkce. Později si tyto tramvaje pořídili z druhé ruky i Severokorejci. Na první pohled vidíme, že T4 nezapře podobu s...

KVÍZ: Pokud zvládnete tento kvíz, bude váš počítač ve větším bezpečí

Pirátský obsah

Nebezpečí číhá na každém kroku, a týká se to i pohybu po internetu a na počítači. Víte, na co si dát pozor? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Lži a manipulace o druhé světové válce. Jak to bylo doopravdy

Kamarádi ve zbrani aneb vojáci Wehrmachtu a Rudé armády, Brest, 22.9.1939

Už jste slyšeli, že „Bushova rodina vyráběla Cyklon B“ nebo že „Německo za války financovaly americké firmy?“ Podobné a mnohé další nesmysly se pravidelně objevují při připomínkách historických...

Nejen vrtulníková show mezi kapkami deště. Ohlédnutí za oslavou v Náměšti

Letiště v Náměšti nad Oslavou, které je sídlem 22. základny vrtulníkového letectva, si v tomto roce připomíná 70. výročí svého založení. Letošní Den otevřených dveří opět po dvou letech přilákal...

Pokračování bitvy u Jutska: Zmatek, dým a admirál, který vyletěl do vzduchu

Opuštění pancéřového křižníku HMS Warrior po bitvě u Jutska. Vlevo patrně nosič...

Na přelomu května a června 1916 se u pobřeží Jutského poloostrova odehrála jedna z největších námořních bitev všech dob. Utkaly se v ní britské Velké loďstvo, Grand Fleet, a německá Hochseeflotte....

AI paradox v českých firmách: Zaměstnanci riskují, hrozí vyhazov i útok hackerů

Ilustrační foto - AI

Umělá inteligence se v českém byznysu zabydlela rekordní rychlostí. Problém je, že zatímco zaměstnanci si s její pomocí nadšeně ulehčují každodenní rutinu, management často netuší, co se za dveřmi...

27. května 2026

Před 100 lety odstartovala první pravidelná linka z Prahy do Brna

Na tehdejší dobu moderní černovické letiště mělo dva hangáry a dílnu, velkou...

Před 100 lety došlo k dalšímu významnému zápisu do leteckých dějin. Československé státní aerolinie tehdy zahájily pravidelný provoz na trase Praha–Brno, která pokračovala dál přes Bratislavu až do...

27. května 2026

KVÍZ: Operace Anthropoid. Co víte o nejslavnějším činu domácího odboje?

Josef Gabčík (vlevo) a Jan Kubiš v Bellasis ve Skotsku v roce 1941

„Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.“ Tak se těsně před výskokem loučili v noci z 28. na 29. prosince 1941 dva parašutisté s kapitánem letounu. Právě začínal jeden z největších činů...

vydáno 27. května 2026

Patnáct minut po startu se zřítil. Pád Boeingu Lauda Air trápí experty dodnes

Pátrání a vyšetřování se účastnil i bývalý pilot F1 a majitel společnosti Niki...

Novotou vonící boeing rakouské společnosti Lauda s 223 lidmi na palubě se kvůli samovolnému spuštění obraceče tahu patnáct minut po startu z Bangkoku náhle vymkl kontrole. Piloti zřícení stroje...

26. května 2026

Nejvhodnější cestu zavrhli. Proč chce EU zbytečně drahé náhražky leteckých benzínů

Premium
Letadla společnosti British Airways uzemněná na letišti ve skotském Glasgow....

Letecká fosilní paliva lze nahradit pohonnými hmotami z obnovitelných zdrojů buď chytřeji, nebo hloupěji. Švédští vědci považují stávající strategii Evropské unie za tu nejhloupější.

26. května 2026

V budování vzdušné obrany Evropy musíme spojit síly, říká šéf Airbusu

Nejspíš to napadlo většinu z nás: Kdo sestřelí raketu či dron, který případně poletí na školku, kde si hraje naše dítě? Ruská agrese na Ukrajině či současné postoje vlády USA k evropskému přispívání...

26. května 2026

Aleš Svoboda: Pro radioamatéry je snazší se dovolat na ISS než do Austrálie

V Brně odstartovala vesmírná vzdělávací roadshow SpaceBuzz Tour 2026. Na snímku...

Stačí už jen specializovaná příprava a může se letět. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda dokončil třetí část základního kosmického výcviku. Zeptali jsme se ho, co se v ní naučil.

25. května 2026

Tatra T4. Zúžená sestra legendy vznikla pro NDR, sekundárně dojela až do KLDR

Drážďany, 1989

Tramvaj Tatra T4 byla vyvinuta pro Východní Německo, kam mířila většina produkce. Později si tyto tramvaje pořídili z druhé ruky i Severokorejci. Na první pohled vidíme, že T4 nezapře podobu s...

25. května 2026

Pokračování bitvy u Jutska: Zmatek, dým a admirál, který vyletěl do vzduchu

Opuštění pancéřového křižníku HMS Warrior po bitvě u Jutska. Vlevo patrně nosič...

Na přelomu května a června 1916 se u pobřeží Jutského poloostrova odehrála jedna z největších námořních bitev všech dob. Utkaly se v ní britské Velké loďstvo, Grand Fleet, a německá Hochseeflotte....

24. května 2026

Megaraketa Starship se při zkušebním letu musela vyrovnat s výpadkem motoru

Start třetí verze megarakety od SpaceX k 12. testovacímu letu v rámci programu...

Po několika odkladech se na svůj 12. zkušební let dostala raketa Starship od společnosti SpaceX. Přes několik menších problémů většinu svých úkolů 124metrový stroj splnil, včetně vypuštění asi dvou...

23. května 2026  9:56

Nejen vrtulníková show mezi kapkami deště. Ohlédnutí za oslavou v Náměšti

Letiště v Náměšti nad Oslavou, které je sídlem 22. základny vrtulníkového letectva, si v tomto roce připomíná 70. výročí svého založení. Letošní Den otevřených dveří opět po dvou letech přilákal...

23. května 2026

Na exkurzi v mozku. Multitasking je pro něj nepřirozený, i během spánku hýří aktivitou

Premium
25letá studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Michaela...

„Račte vstoupit do nadrozměrné makety mozku, kde se před vámi zjeví neuronová síť v celé své kráse a komplikovanosti!“ Takové pozvání olomoucké Pevnosti poznání se neodmítá. Vnitřkem naší hlavy mě...

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.