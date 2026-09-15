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AI Overviews v Česku zasahují pětinu vyhledávání. Firmy řeší, jak být vidět

Ve spolupráci   4:00aktualizováno  4:43

Marek Foršt, Head of SEO v evisions | foto: evisions Advertising

Podíl AI Overviews v českém vyhledávání se za rok zdvojnásobil. Odborníci z evisions vysvětlují, co to znamená pro firmy a obsahovou strategii.

Jak AI overviews mění vyhledávání?

Umělá inteligence výrazně ovlivňuje způsob, jakým Češi získávají informace na internetu. Namísto seznamu několika odkazů může Google uživateli na řadu otázek nabídnout rovnou souhrnnou odpověď vytvořenou pomocí umělé inteligence.

Funkce známá jako AI Overviews přitom není okrajovou záležitostí. Podle dat společnosti Marketing Miner ze září 2025 se dnes AI Overviews objevují přibližně u pětiny českých vyhledávacích dotazů, zatímco dříve se jejich podíl pohyboval kolem deseti procent.

Nejčastěji AI odpovídá na otázky o zdraví a financích

AI Overviews se navíc nezobrazují ve všech oborech stejně často. Podle analýzy Marketing Mineru ze září 2025 je Google generuje především u:

  • zdravotnických témat – podíl dosahuje zhruba 34,6 procenta dotazů.
  • finančních témat – přibližně 23,3 procenta dotazů
  • automobilového segmentu – 13,9 procenta dotazů

Právě u podobných informačních dotazů dokáže umělá inteligence relativně snadno sestavit odpověď z několika zdrojů. Uživatel se například zeptá na rozdíl mezi dvěma produkty, význam určitého pojmu nebo základní postup a dostane souhrn přímo nad výsledky vyhledávání. To ovšem neznamená, že klasické SEO přestalo fungovat. Spíš se rozšiřuje počet míst, na kterých musí být web nebo značka dohledatelná.

Zero-click vyhledávání je nová realita

Zároveň se mění samotné chování uživatelů, protože Google odpoví uživateli přímo ve vyhledávači a ten pak nemusí otevřít žádnou z nabízených stránek. Jde o takzvané zero-click vyhledávání, kdy uživatel dostane požadovanou informaci, ale na žádný z webů už neklikne.

Podle studie Bain & Company spoléhá 80 procent spotřebitelů na výsledky, při nichž nemusí přejít na jiný web, alespoň ve 40 procentech svých vyhledávání.

Pro informační weby, e-shopy nebo firmy spoléhající na návštěvnost z poradenského obsahu je to tedy velmi podstatná změna. Stránka může být ve vyhledávači stále vysoko, ale přesto na ni přijde méně lidí.

Dobrá pozice v Googlu už nestačí

Provozovatele webů proto začíná kromě samotné pozice ve výsledcích zajímat ještě jedna otázka: objeví se jejich značka nebo jejich obsah také v odpovědi vytvořené umělou inteligencí?

„Klasické SEO pořád funguje jako základ, ale samo o sobě dnes nestačí. Weby z první stránky Googlu sice mají vyšší šanci se objevit v AI odpovědích, ale běžné SEO aktivity je potřeba doplnit o inovativní taktiky,“ říká Marek Foršt, Head of SEO v evisions.

Proč web není vidět v AI vyhledávačích?

Jednoduchý recept na zařazení do AI odpovědí neexistuje a žádná technická úprava ho nemůže zaručit. Některé problémy se ale opakují:

  • Web poskytuje příliš obecné odpovědi.
  • Má nepřehledně strukturovaný obsah
  • Mohou mu chybět jasně identifikovatelné informace o firmě, autorovi či produktu.
  • Roli může hrát také nedostatek důvěryhodných zmínek o značce mimo její vlastní web.

Důležitý je rovněž způsob, jakým je obsah napsaný. Tradiční SEO se dlouho soustředilo například na konkrétní klíčová slova. U AI vyhledávání je ještě důležitější, zda stránka skutečně a srozumitelně odpovídá na otázku, kterou člověk položil.

Právě hledání odpovědi na otázku, proč web není vidět v AI vyhledávačích, se proto postupně stává další součástí práce SEO specialistů.

Co s tím firmy mohou dělat?

Přizpůsobit obsah novým pravidlům není složité, jde spíš o to začít systematicky. Mezi první kroky patří:

  • Strukturovaná data pro firmu, produkty a recenze (schémata Organization, Product, FAQPage).
  • Obsah formulovaný jako přímé otázky a odpovědi, nejen klíčová slova.
  • Budování zmínek značky napříč odbornými weby a médii, klidně i bez zpětného odkazu.
  • Pravidelné sledování AI viditelnosti vedle klasických metrik pomocí specializovaných SEO nástrojů

(zdroj: evisions Advertising)

Firmy začínají měřit také „AI viditelnost“

Nejrychlejší způsob, jak zjistit svou viditelnost, je zeptat se přímo. Stačí v ChatGPT, Gemini nebo jiném AI nástroji zadat dotaz stejně, jako by se ptal potenciální zákazník, tedy které firmy nabízejí určitou službu, jaký produkt zvolit nebo kdo patří mezi známé dodavatele v daném oboru. Jednotlivý výsledek však nelze přeceňovat, protože funguje jako rychlý orientační test, nikoli pro seriózní měření. Odpovědi se mohou měnit podle formulace otázky, konkrétního modelu i okamžiku, kdy se uživatel ptá. A jsou zkreslené personalizací.

Na změnu reagují i marketingové agentury, které vedle klasických SEO analýz začínají nabízet samostatné kontroly toho, jak značku vnímají generativní systémy. Především tzv. Generative Engine Optimization (GEO), tedy optimalizaci webu a jeho obsahu tak, aby jej dokázaly využít a případně citovat také generativní vyhledávače a jazykové modely.

Co je GEO?

GEO – Generative Engine Optimization

  • postupy, jejichž cílem je zvyšovat viditelnost obsahu a značky v odpovědích generativních vyhledávačů a AI systémů
  • sledují: zda je značka zmiňována či citována, jaké zdroje AI používá a jak si značka vede ve srovnání s konkurencí.

Jedním z příkladů je audit viditelnosti v AI Overviews, který nekontroluje jen to, zda firma jednou či dvakrát „vyskočí“ v odpovědi Googlu. Smysl má především porovnání většího množství relevantních dotazů a konkurentů a sledování vývoje v čase.

AI SEO (GEO) audit se zaměřuje na čtyři oblasti: viditelnost značky v odpovědích ChatGPT, Gemini a Google AI Overviews, technické základy a strukturovaná data, kritéria E-E-A-T a to, jestli obsah webu odpovídá na otázky, které lidé dnes AI nástrojům kladou. Výstupem je akční plán seřazený podle priority, nejen obecný report,“ doplňuje Marek Foršt z evisions s tím, že firmy, které se na změnu v hledání informací připraví dřív než konkurence, mají šanci zůstat viditelné i ve chvíli, kdy Google odpoví za ně.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností evisions Advertising

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AI Overviews v Česku zasahují pětinu vyhledávání. Firmy řeší, jak být vidět

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