Generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai v rozhovoru pro BBC uvedl, že modely umělé inteligence jsou „náchylné k chybám“, a vyzval lidi, aby je používali spolu s dalšími nástroji.
„Lidé by neměli slepě důvěřovat všemu, co jim říkají nástroje umělé inteligence,“ uvedl Pichai pro BBC. Radí, že nástroje umělé inteligence jsou užitečné třeba pro kreativní psaní. Lidé by se však měli naučit tyto nástroje používat jen k tomu, v čem jsou dobré.
„Jsme hrdí na množství práce, kterou vynakládáme, abychom poskytli co nejpřesnější informace, ale současná nejmodernější technologie umělé inteligence je náchylná k určitým chybám,“ řekl dále.
Nový jazykový model Gemini 3
Rozhovor se uskutečnil v týdnu, kdy společnost uvedla novou verzi svého jazykového modelu Gemini. Ten podle prohlášení společnosti umožní uživatelům získat lepší odpovědi na složitější otázky. „Dostanete, co potřebujete, s menším množstvím promptů,“ uvedl Pichai. V příspěvku na firemním blogu popsal Gemini 3 jako „náš nejinteligentnější model“.
Model se zaměřuje na jasnější uvažování a stručnější odpovědi. Měl by lépe zpracovávat náročnější multimodální podněty, od fotografií až po dlouhé zvukové i videozáznamy s hlubším porozuměním textu, obrázkům, souborům a videím. Firma také slibuje lepší pomoc s programováním a matematikou.
Kromě toho Gemini 3 nabízejí novou třídu rozhraní. Například Vizuální rozvržení mění prompty, jako je třeba třídenní plán výletů, na itinerář ve stylu cestovatelského zápisníku. Jiný experiment s názvem Dynamické zobrazení, pomůže navrhnout a naprogramovat prostředí pro konkrétní účel s vlastním uživatelským rozhraním. V prostředí se pak lze pohybovat klepáním nebo posouváním a získávat prostřednictvím interaktivní odpovědi informace.
Spolu s tím firma spustila vývojářské prostředí Antigravity určené pro MacOS, Windows a Linux.
Nový model je začleněn do chatbota Gemini, najdete ho také v Google AI Mode a AI Přehledy (Overviews), přibude i do dalších podnikových produktů. Google ho postupně začíná zavádět vybraným předplatitelům a v následujících týdnech širšímu okruhu uživatelů.
Google přichází s novým AI modelem téměř dva roky poté, co nabídl první verzi jazykového modelu s chatbotem Bard. Předchozí verzi, Gemini 2.0, uvedl Google na trh v únoru tohoto roku.
AI bublina i energetická náročnost
Sundar Pichai si také myslí, že současná vlna investic do AI představuje mimořádný moment, připustil ale i prvky iracionality na trhu. Pokud by splaskla současná bublina umělé inteligence, zasáhlo by to všechny firmy, včetně Googlu.
Pichai upozornil, že současný prudký nárůst investic do AI vykazuje známky „iracionálního nadšení“, podobně jako během dotcom éry na konci devadesátých let, kdy investoři přehnaně optimisticky hodnotili internetové firmy, což nakonec vedlo ke kolapsu mnoha z nich.
„Můžeme se podívat zpět na internet. Bylo zřejmé, že zde byly nadměrné investice, ale nikdo z nás nezpochybňoval význam internetu,“ řekl Pichai. „Očekávám, že u AI to bude stejné. Myslím si tedy, že je to zároveň racionální, ale zároveň v takovém okamžiku jsou přítomny i prvky iracionality,“ dodal.
Jeho komentář navazuje na varování šéfa americké banky JPMorgan Jamieho Dimona, který minulý měsíc BBC řekl, že investice do AI se vyplatí, ale část peněz vložených do tohoto odvětví bude „pravděpodobně ztracena“.
Na dotaz, jak by Google zvládl případné splasknutí bubliny, Pichai odpověděl, že si myslí, že by bouři přečkal. Dodal ale, že podle něj žádná společnost vůči tomu nebude imunní, a to včetně Googlu. Google je ale podle něj v lepší pozici, aby překonal jakékoli turbulence na trhu s AI, díky jedinečnému modelu, kdy vlastní kompletní sadu technologií – od čipů přes data YouTube až po modely a průkopnickou vědu.
Hodnota akcií firmy Alphabet se za sedm měsíců zdvojnásobila na 3,5 bilionu dolarů (73 bilionů korun), protože trhy získaly větší důvěru ve schopnost firmy odrazit hrozbu od OpenAI, vlastníka ChatGPT.
Pichai rovněž varoval před obrovskými energetickými potřebami AI. Podle Mezinárodní agentury pro energii se loni AI podílela na celosvětové spotřebě elektřiny z 1,5 procenta. Podle Pichaie je třeba přijmout opatření k rozvoji nových zdrojů energie a rozšíření energetické infrastruktury.
V rozhovoru Pichai také upozornil, že AI zásadně ovlivní pracovní trh, a označil ji za jednu z nejvýznamnějších technologií, na které lidstvo pracovalo. Podle něj bude nutné zvládnout společenské přechody a přizpůsobit se novým podmínkám, což zároveň otevře nové příležitosti. AI bude měnit a transformovat některé profese a ti, kdo se naučí tyto nástroje efektivně využívat, budou mít větší šanci uspět, a to bez ohledu na to, zda působí jako učitelé, lékaři nebo v jiné profesi.
Pichai také dodal, že by lidé neměli „slepě věřit“ všemu, co jim nástroje AI říkají, a varoval, že modely AI jsou náchylné k chybám. Lidé by je podle něj měli používat společně s dalšími nástroji a nespoléhat se výhradně na technologii AI.