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Umělá inteligence od Googlu má problémy. Uživatelé Gemini bojují s výpadky

Autor:
  17:45
Ve středu odpoledne hlásí uživatelé po celém světě, že mají problémy s vyřízením požadavků na AI chatbota Gemini od společnosti Google. Místo odpovědi se jim vrací různé chybové hlášky.

Hlášení uživatelů na serveru DownDetector o problémech s AI chatbotem Gemini. | foto: DownDetector

Google se v úterý pochlubil vylepšenou aplikací, která umožní živý hlasový překlad mezi dvěma mluvčími, a necelý den poté musí řešit výpadek, který postihl jeho AI chatbota Gemini. I když obě věci spolu s největší pravděpodobností nesouvisí, ukazuje to, jak je svět služeb založených na AI náročný.

První zprávy o výpadku lidé hlásili už po poledni a zdá, že ani několik hodin poté není problémy vyřešen. Chyba se netýká všech. Někomu funguje Gemini na webu v aplikaci bez problémů, jiní uživatelé musí bojovat s hláškami, které místo odpovědi nabídnou třeba následující zprávu: „Něco se pokazilo (1076)“.

Zdá se, že to souvisí s vypršením času na zpracování požadavku, takže ve výsledku někdy stačí napsat zadání několikrát a systém „se chytí“.

Google na serveru, kde ukazuje stav služby, píše: „Náš technický tým se tímto problémem nadále zabývá a hledá řešení.“

Google řeší problémy s Gemini

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