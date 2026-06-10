Umělá inteligence od Googlu má problémy. Uživatelé Gemini bojují s výpadky

Google se v úterý pochlubil vylepšenou aplikací, která umožní živý hlasový překlad mezi dvěma mluvčími, a necelý den poté musí řešit výpadek, který postihl jeho AI chatbota Gemini. I když obě věci spolu s největší pravděpodobností nesouvisí, ukazuje to, jak je svět služeb založených na AI náročný.
První zprávy o výpadku lidé hlásili už po poledni a zdá, že ani několik hodin poté není problémy vyřešen. Chyba se netýká všech. Někomu funguje Gemini na webu v aplikaci bez problémů, jiní uživatelé musí bojovat s hláškami, které místo odpovědi nabídnou třeba následující zprávu: „Něco se pokazilo (1076)“.
Zdá se, že to souvisí s vypršením času na zpracování požadavku, takže ve výsledku někdy stačí napsat zadání několikrát a systém „se chytí“.
Google na serveru, kde ukazuje stav služby, píše: „Náš technický tým se tímto problémem nadále zabývá a hledá řešení.“