1. Jak poznat obrázky a texty generované AI
Je ten obrázek pravdivý, nebo vygenerovaný umělou inteligencí? S tím, jak se techniky AI zlepšují, je stále obtížnější zjistit, zda jsou audiovizuální díla skutečná. Generátory obrázků se stávají pokročilejší, naštěstí existují možnosti, jak se pokusit zjistit, zda jsou vytvořeny uměle. Mezi jednu takovou se řadí nástroj Hive AI Detector.
U obrázků sice lze zkoumat popis, štítky nebo vodoznaky, případně hledat typické chyby AI, jako jsou nepřirozené textury, zkreslené detaily či nesoulad v detailech. Všechny tyto metody jsou však manuální a žádná se nevyrovná pohodlí, které nabízí specializovaný nástroj pro detekci AI. I Hive AI Detector určený pro Chrome, ale např. i Edge využívá pokročilé modely strojového učení k identifikaci různých typů obsahu generovaného umělou inteligencí, včetně obrázků.
Po instalaci a restartu browseru, klikněte pravým tlačítkem na obrázek v browseru, který chcete prověřit. Vyberte volbu Hive AI Detector. Objeví se dialogové okno, kde se během chvilky zobrazí procentuální pravděpodobnost, že byl generovaný AI. Navíc, pokud je pravděpodobné, že byl vygenerovaný, potom se dokonce můžete dozvědět, jakou AI službou to bylo. Obrázky do něj lze i nahrát, pokud je máte ve formě souboru a potřebujete prověřit. Míra přesnosti je velmi vysoká. Prověřit lze přitom i text.