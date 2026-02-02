náhledy
Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako „podvrh“. Ukážeme vám několik nástrojů, kterými oddělíte reálné zrno od uměle vygenerovaných plev celkem spolehlivě.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Jako příklad si vezmeme fotografii, kterou na sociálních sítích zveřejnil prezident Pavel. Na tu se vrhla řada amatérských forenzních specialistů a sociální sítě se zaplnily teoriemi zpochybňující její pravost. Dříve by mohl být podezříván studiový původ, dnes je hlavní podezřelou umělá inteligence.
Autor: redakce Technet.cz s využitím MS Copilot, Technet.cz
Vyzkoušeli jsme za vás řadu nástrojů, které by měly fotky zpracované pomocí AI odhalit. Každou jsme vyzkoušeli jak na původním originálním snímku (vlevo), tak jeho pomocí MS Copilot upravené verzi (vpravo).
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Bezplatné online nástroje pro detekci uměle vygenerovaných nástrojů je vícero a zpravidla za nimi stojí firmy, které nabízí i detekci uměle vytvořených textů, případně služby na jejich „polidštění“. Jako první jsme využili službu Decopy AI.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Původní snímek označila jako jednoznačně opravdový, přičemž stručně vypsala na základě čeho tak usuzuje. A jsou to v podstatě stejné věci, o kterých by při posouzení přemýšlel i pozorný divák.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
U naší uměle vygenerované fotky stejná služba správně určila, že je s velkou pravděpodobností dílem umělé inteligence. Zároveň však v popisu pěje chválu na přirozenost provedení, které až kontrastuje s verdiktem. Evidentně velmi pomohlo, že AI model dostal originál jako mustr, se kterým měl pracovat a fotku nevymýšlel celou.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Další službou s bohatou nabídkou, ve které je detekce fotografií jen jednou z mnoha funkcí, je ZeroGPT. Opět stačí uploadovat obrázek a nechat jej během pár okamžiků analyzovat.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Originál ze sociální sítě pana Prezidenta je podle ZeroGPT na 96 procent opravdový, ale zdá se, že byl digitálně upraven – což mohou být i základní úpravy ve Snapseedu.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Naopak naše kreativní verze je podle ZeroGPT na 99 procent fake.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Další službou je TruthScan (uznáváme, že tento název může působit poněkud provokativně).
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Nicméně původní fotografii vyhodnotil jako na 96 procent reálnou ...
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
... naopak náš fake rozpoznal jako podvrh s 99procentní pravděpodobností.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Nicméně ne vždy to funguje dokonale, jako v případě služby NoteGPT.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Zcela správně rozpoznal původní obrázek a detekoval u něj pravděpodobnost, že jej vytvořil AI model, jen 0,08% procenta.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Avšak u námi zfalšovaného obrázku se nechal zviklat a jako AI jej označil jen na 66 procent. V podrobnějším rozpadu to ale úplně nevysvětlil.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
... nicméně prokazatelně falešný snímek prošel s tím, že je na 95 % opravdový.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
... AI podvod nepoznal. Nicméně zdá se platí, že všechny detekční nástroje správně rozpoznají opravdovou fotku. Ne vždy to však vyjde u té podvržené. A nejspíše je to tím, že vznikla podle opravdového mustru, ze kterého načerpal řadu přirozených detailů a textur.
Autor: screenshot Technet.cz, Technet.cz
Fotografie samozřejmě může být upravena i ručně, s tím však automatické detektory moc nepomohou. Zde třeba vidíte zcela amatérskou práce s klonovacím razítkem, výřezy a dalšími základními nástroji. Přesto je pro oko laika analýza v nástroji FotoForensics nepříliš názorná.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz