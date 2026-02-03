|
Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody
Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...
Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví
Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...
Největší evropské nádraží mají v Lipsku. Je z roku 1915 a jsou tam poklady
Leipzig Hauptbahnhof, tedy hlavní nádraží v Lipsku, je jedním z nejvýznamnějších německých železničních terminálů. Jeho historie je bohatá a na jedné jeho koleji najdeme soubor pokladů právě s...
WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné
Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...
Challenger. Děsivý výbuch přežili, při nárazu na hladinu už neměli šanci
Před 40 lety došlo k jedné z největších tragédií v historii pilotované kosmonautiky. Nad Floridou zahynulo při explozi raketoplánu Challenger všech sedm členů posádky. Detaily tragédie a také...
Vesmírné prázdno, které bere dech: Český astronom zachytil gigantickou dutinu
Libereckému astronomovi Jakubu Kuřákovi se podařil unikátní kousek – zachytil na fotoaparát superbublinu Orion-Eridanus, obří dutinu v mezihvězdném plynu, která svou rozlohou i původem vyráží dech....
Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu
Zatímco Československo ve 20. letech 20. století téměř vyhladilo negramotnost, Spojené státy řešily opačný problém. Podle Lidových novin mohli v roce 1926 negramotní Američané výrazně ovlivnit...
Jak se svět připravuje na příští pandemii, když Amerika škrtá výdaje
Škrty americké vlády ve výdajích na vědu a výzkum těžce postihly i bádání po původcích infekčních chorob a vývoj léků a vakcín. Jak moc to ovlivní bezpečnost světa v případě nástupu ničivé pandemie?
Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit
Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři....
Instagram chystá další předplatné. Nové funkce budou mimo Verified
Společnost Meta plánuje spustit testování nových placených funkcí na Instagramu i v dalších svých aplikacích. Mělo by jít o nové samostatné předplatné, nezávislé na Meta Verified a předplatném, které...
Kdy je čas změnit e-mail: osm signálů, že stará adresa už neslouží
E-mail je pro mnoho z nás první digitální identitou, pomocí které vystupujeme navenek. Přihlašujeme se s ním do služeb, komunikujeme s lidmi, vystupujeme přes něj pracovně i soukromě. Někdy však...
Bytová krize dusila republiku i před 100 lety, stejně jako dnes
„Těžce rozumí sytý hladovému a ještě tížeji bydlící nebydlícímu,“ psaly před 100 lety Národní listy. Československo totiž řešilo v roce 1926 bytovou krizi, která lidem brala čas, nervy i politickou...
Jsou drahé a ještě nedostupné. Řeč tentokrát není o bytech, ale o bitech
Paměti, SDD úložiště, grafické karty a řada dalších komponent je postižena přesouváním výroby k uspokojení poptávky po čipech pro vývoj velkých jazykových modelů, které jsou základem generativní...
Artemis II: Aby se mise k Měsíci podařila, musí klapnout tisíc a jedna věc
Na proslulé rampě 39B v Kennedyho vesmírném středisku už stojí masivní raketa SLS. V sobotu sedmého února brzy ráno by mohla vynést čtyři astronauty na cestu k Měsíci. Jak let proběhne a co přijde po...
Nehrajte hity z ciziny, ale české šlágry, vyzývaly noviny před 100 lety
Kavárny, restaurace i divadla hrály před 100 lety jednu melodii za druhou – jenže většinou to nebyla česká muzika. Už v roce 1926 si Národní listy stěžovaly, že domácí populární hudbu vytlačují...