Drahý, časově náročný, a někdy i s nechvalným, respektive rozpačitým výsledkem. Takový je dnešní klasický dabing. Pomalu, ale jistě se blíží doba, kdy k dabování nebude nutné využívat opravdové lidské hlasy a provozovat fyzická studia. Do dabingu totiž přichází revoluční technologie, která je na tomto poli dalším hráčem. A to nejen pro profesionální použití. Nechat nadabovat video, nebo lokalizovat hlas v audiu můžete i vy.

Co je to AI dabing

Dabing obecně znamená nahrazení původního hlasu novou nahrávkou v jiném jazyce. Cílem je, aby výsledek působil co nejvíc přirozeně – jako by člověk mluvil přímo daným jazykem, ideálně i se správnou emocí a intonací.

Pokud tuhle práci místo lidí obstará umělá inteligence, mluvíme o AI dabingu. Celý proces probíhá v několika krocích: nejdřív AI přepíše, co se ve videu říká, pak text přeloží do vybraného jazyka a nakonec vygeneruje nový hlas, který zní lidsky a přirozeně. Některé moderní AI dabingové platformy zvládají už i emoce a různé akcenty – velmi podobné originálu. Ty pokročilé pracují s klonováním hlasu (původní hlas mluví zvoleným jazykem) a dokonce napasují hlas na pohyby úst, takže výsledek často působí až překvapivě autenticky (jako kdyby ho namluvil člověk v něm).

Díky tomu se AI dabing stává čím dál populárnějším nástrojem – od filmů a seriálů přes výuková videa, firemní prezentace až po videohry. Umožňuje rychle a levně lokalizovat obsah do mnoha jazyků, aniž by bylo potřeba zvát do studia celý dabingový tým.

Mezi oblíbené pokročilé AI dabovací služby patří ElevenLabs, HeyGen, Rask AI, Wavel, ale i DupDub, Speechify, Veed atd. Každá z nich má trochu jiný fokus – některé míří na firmy, jiné na tvůrce obsahu nebo třeba filmové produkce – kromě dabingu toho zvládají mnohem více. Pojďme se na první čtyři podívat blíže.