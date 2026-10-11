Ve světovém byznysu končí éra pouhých chatovacích asistentů a začíná éra autonomních digitálních pracovníků. A tento technologický třesk už v plné síle doléhá i do České republiky.
Když nábor v USA střídá kód
Doba, kdy firmy řešily nedostatek kvalifikovaných lidí vypisováním desítek inzerátů a zdlouhavým onboardingem, dostává vážné trhliny. Kampaně amerických technologických firem, které otevřeně vyzývají k zastavení náboru lidí na rutinní pozice, generují desítky milionů impresí a miliony dolarů v nových zakázkách.
V USA se rozhořela debata, do které se na sociálních sítích zapojil i senátor Bernie Sanders. Realita je neúprosná – firmy z Fortune 500 podle analytiků z agentury Gartner nasazují statisíce digitálních entit. Gartner předpovídá, že do konce roku 2026 bude celých 40 % podnikových aplikací obsahovat nějakou formu autonomního agenta, což je raketový skok oproti necelým pěti procentům z roku 2025.
Tento masivní posun potvrzuje i globální barometr PwC, podle kterého produktivita v odvětvích využívajících pokročilou umělou inteligenci roste čtyřikrát rychleji než kdekoli jinde.
Každý zná ChatGPT, jak ale funguje automatizace obchodu?
Mnoho manažerů si pod pojmem umělá inteligence stále představí chatovací okénko typu ChatGPT. To je sice chytrý nástroj, ale v jádru funguje jen jako rádce – napíše text, poradí s analýzou, ale celou práci musíte odsedět a odklikat sami. Stejně tak klasické automatizace představují jen statickou pásovou výrobu, která se zhroutí, jakmile se na sledovaném webu změní jediné tlačítko.
Novým standardem se proto stává autonomní platforma pro automatizaci obchodu a marketingu. AI agent je naproti tomu skutečný digitální pracovník. Dostane jasný cíl, sám si naplánuje kroky, otevře si vlastní cloudový prohlížeč, prochází internet, stahuje data, píše e-maily, aktualizuje CRM systémy a generuje soubory. Pracuje zcela samostatně celé hodiny, zatímco lidé spí.
V praxi to v prodejních procesech funguje jako dokonale promazaný stroj:
- Přijde poptávka přes formulář na webu.
- AI agent okamžitě z e-mailu odvodí, o jakou firmu jde, a na internetu dohledá její obrat, pozici na trhu, využívané technologie i zprávy v médiích.
- Vyhledá další klíčové osoby ve firmě, které mají vliv na rozhodování o nákupu.
- Připraví personalizované oslovení na míru, notifikuje lidského obchodníka do mobilu a kompletně vyplní údaje do CRM.
Česká stopa na globálním trhu
Zatímco většina evropských firem o tomto trendu teprve čte v zahraničních médiích, v Česku už vznikají řešení, která tuto technologii reálně nasazují pro špičku světového byznysu. Příkladem je pražský startup Leadspicker, za kterým stojí investoři z Reflex Capital a J&T Ventures.
Jejich software dnes využívají globální společnosti jako Sony, PwC, OVHcloud, Penta Real Estate, Seyfor nebo Allegro. V březnu 2026 vzbudil český tým obrovskou pozornost v americkém Austinu na prestižní konferenci SXSW. V kancelářích investičního fondu Antler VC předvedli živou ukázku, kdy pouze na základě hlasového zadání dokázali pokročilí AI agenti v cloudu během několika minut kompletně od nuly postavit složité obchodní kampaně. V květnu pak tým pokračoval ve své roadshow v kanadském Vancouveru na Web Summitu a v San Franciscu na SaaStr AI.
Tento skok v efektivitě umožnil technologický průlom posledních týdnů. Klíčoví hráči jako Anthropic spustili novou infrastrukturu, která umožňuje běžet autonomním agentům bezpečně a s obrovskou pamětí. Nejnovější modely dokážou pracovat na jednom komplexním úkolu až 14,5 hodiny v kuse bez ztráty kontextu. Onboarding přitom netrvá měsíce – agentovi stačí nahrát soubory s know-how firmy a on okamžitě začne fungovat.
Konec mechanického klikání v českých kancelářích
Podle odborníků se trh mění závratným tempem. Šéf Nvidie Jensen Huang například otevřeně predikuje, že k desítkám tisíc biologických zaměstnanců brzy přibudou miliony digitálních agentů. Poradenská společnost McKinsey už dnes provozuje zhruba 25 tisíc agentů vedle svých 40 tisíc zaměstnanců.
Spoluzakladatel Leadspickeru Vlastimil Vodička se dívá na budoucnost českých firem s jasným pragmatismem. „Už jsem se smířil s tím, že AI je ve spoustě věcí lepší než já. A kdo se s tím nesmíří brzy, bude brzy litovat. Když dnes nabíráte nového kolegu, strávíte měsíce onboardingem. Když nasadíte AI agenta, za hodinu pracuje. A nechodí na oběd,“ říká s nadsázkou.
Cílem přitom podle něj není lidi masově propouštět, ale zbavit je úmorné mechanické práce. Když stroj odpracuje hodiny rešerší a přepisování dat, lidskému obchodníkovi se uvolní ruce na to nejdůležitější, kde ho technologie nikdy nenahradí – na osobní vztahy, kreativní vyjednávání a samotné uzavírání smluv.
Každá moderní firma, která dnes plánuje rozšířit tým o nového administrativního nebo obchodního kolegu, by měla nejdřív zvážit, zda by tuto práci nezvládl digitální pracovník. Jak taková synergie funguje v praxi, si dnes navíc management firem může vyzkoušet na reálných datech a vyzkoušet funkčního AI agenta zdarma v testovacím provozu, který odhalí skutečný potenciál automatizace v daném byznysu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Leadspicker.