Ještě před rokem manažeři v českých kancelářích testovali chatovací okénka a zkoušeli automatizovat první jednoduché procesy. Během posledních měsíců se však technologický svět posunul o generaci dál. Éru rádců střídá éra autonomních digitálních pracovníků, kteří dostanou cíl a hodiny pracují zcela samostatně.
Jak tato transformace mění kulturu ve firmách? Proč Američany děsí, že jim ujede vlak, zatímco Češi stále přešlapují na místě? A kdy budeme v počítačích vybírat procesory podle toho, kolik robotických kolegů utáhnou? O tom jsme si povídali s mužem, jehož tým staví softwarová řešení pro globální obry jako Sony nebo PwC.
Ještě před rokem většina firem řešila ChatGPT a chatboty. Dnes se mluví o AI agentech. Co se změnilo a jaké technologické překážky se podařilo překonat?
Změnilo se to nejdůležitější: AI přestala radit a začala skutečně pracovat. Do prosince 2025 jsme žili chatboty a automatizacemi. Na přelomu roku se to zlomilo. Modely se naučily ovládat počítač. Samy si průběžně udržují kontext, takže umí pracovat na jednom úkolu klidně dlouhé hodiny. A také je mnohem dostupnější infrastruktura, díky které každý agent dostane vlastní stroj – vlastní počítač v cloudu.
My stavíme primárně na nejlepších modelech od Anthropicu, (tvůrců Claude Code), OpenAI (tvůrci ChatGPT a Google (Gemini). Každému klientovi agenti běží ve vlastním zabezpečeném „boxu“ v cloudu – s vlastním výpočetním výkonem a pamětí. Agent tam má vlastní prohlížeč, prochází sám web, a když mu chybí nástroj, prostě si ho připojí, nebo dokonce naprogramuje. Zadání mu řeknete hlasem nebo pošlete textem, jako novému kolegovi. To před pár měsíci neexistovalo.
Jak byste jednoduše vysvětlil rozdíl mezi chatbotem, automatizací a autonomním AI agentem?
Chatbot je rádce. Poradí, napíše text, ale komplexnější práci za vás neudělá – u ChatGPT většinou musíte celou dobu sedět.
Automatizace je pásová výroba. Přesně nadefinovaný proces, který se opakuje pořád stejně. Problém nastane, když se cokoli změní – v nástroji jako Zapier, Make nebo n8n musíte jakékoliv změny naklikat znovu, ručně.
AI agent je kolega. Popíšete mu úkol jako novému zaměstnanci, on se doptá, rozmyslí postup, navrhne plán a udělá to. Klidně pracuje hodiny a vy u toho nemusíte být. A když chcete něco změnit, řeknete mu to – přestaví se sám.
Jak daleko jsme od situace, kdy budou mít firmy běžně vedle zaměstnanců i desítky digitálních kolegů?
Ta situace už nastala, jen je nerovnoměrně rozložená. Šéf Nvidie Jensen Huang v březnu řekl, že má 42 tisíc biologických zaměstnanců a bude mít stovky tisíc digitálních. Do deseti let podle něj firma poroste na 75 tisíc lidí a k nim 7,5 milionu agentů – sto digitálních kolegů na jednoho člověka. Poradenská McKinsey už dnes provozuje zhruba 25 tisíc agentů vedle 40 tisíc zaměstnanců.
A nemusíme chodit jen do Ameriky. Nedávno jsem byl pozván na snídani o zavádění AI agentů do firem, kterou pořádal Dušan Šenkypl (Pale Fire Capital, Groupon, EY Podnikatel roku 2025). Je to Čech, který řídí americkou firmu Groupon a přestavuje ji na AI-first firmu. Seděli tam přední čeští podnikatelé a shodli jsme se na jednom: teď už je AI opravdu užitečná a nůžky se rozevírají. Mezi lidmi, kteří tomu propadli a mají desetinásobnou efektivitu, a těmi, kteří to „před půl rokem párkrát zkusili a moc to nefungovalo“. A přitom v devíti z deseti případů, kdy někomu AI „nefunguje“, se to vyřeší lepším zadáním. Technologie už většinou problém není. My lidé ano.
Můžete popsat konkrétní scénář od přijetí poptávky až po předání obchodníkovi?
Někdo vyplní formulář na webu nebo se zaregistruje do platformy. Agent se probudí, z emailu pozná, co je to za firmu, tu si celou projde – web, rejstříky, sociální sítě, zmínky v médiích. Vyhodnotí, jestli je to relevantní zákazník. K osobě, která vyplnila formulář, ještě navíc další nejvhodnější lidi ve firmě (tzv. buying committee) a připraví shrnutí: kdo to je, co dělají, zda se nepodařilo identifikovat nějaký nákupní signál, co zrovna řeší, čím je zaujmout. Založí záznam v CRM a obchodníkovi pošle notifikaci do mobilu, nebo rovnou automatizuje oslovení třeba přes email nebo LinkedIn. Záleží na odvětví, ale obchodník často jen upraví připravený e-mail a klikne na odeslat.
Spouštěčem může být cokoli: vyplněný formulář, nová registrace, návštěva zajímavé firmy na vašem webu, zvýšená náborová aktivita, přechod osob mezi firmami nebo nějaká zmínka v médiích nebo na sociálních sítích.
Co všechno dokáže agent udělat bez lidského zásahu? Jaké úkoly mu trvají hodiny a člověku by zabraly podstatnou část pracovního dne?
Naši agenti pro některé klienty denně projdou a vyhodnotí přes sto tisíc příspěvků a novinových článků, aby v nich našli nákupní signály – třeba že firma expanduje na nový trh, nabírá lidi nebo získala investici. Když signál najde, dohledá v každé firmě ty nejvhodnější lidi i s kontaktními údaji, rozdělí to mezi obchodníky i s kontextem a připraví personalizované oslovení, které člověk schválí a odešle. Pak aktualizuje CRM. Každý den znovu. Procházet takové množství článků a dělat tolik kroků vůbec není v lidských silách.
Zmiňujete, že AI agent může pracovat více než 14 hodin v kuse, aniž by ztratil nit. Co si pod tím máme představit v praxi?
Představte si kolegu, který si od rána brouzdá po internetu. Čte stránky, kliká, vyplňuje formuláře. Například projde všechny konkurenční e-shopy, v každém přihodí něco do košíku, aby zjistil ceny poštovného – udělá to, na co firmy dříve nabíraly hromadu brigádníků, které navíc museli kontrolovat. Nebo naprogramuje webovou stránku s nabídkou na míru každému z vašich zákazníků. Kontext si přitom průběžně sám spravuje, takže nit neztratí. Vy u toho celou dobu nejste. Ráno přijdete a máte hotovo, včetně poznámek, co a proč udělal.
Jaké jsou dnes tři nejčastější úkoly, které firmy agentům svěřují? Ve kterých odděleních nacházejí největší uplatnění?
U nás jednoznačně obchod a marketing – Američané tomu říkají go-to-market, proto se i naše roadshow po Americe a Evropě jmenuje GTM Roadshow. Tři nejčastější úkoly: generování obchodních příležitostí, monitorování nových a stávajících zákazníků, research informací o firmách a lidech včetně obohacování CRM a příprava personalizovaného oslovení.
Můžete popsat konkrétní procesy, které byly dříve plně v rukou zaměstnanců a dnes je z velké části zvládá agent?
Jeden za všechny – pravidelná kontrola obchodu. Agent se podívá do CRM, jestli mají obchodníci dost rozjednaných příležitostí. Když ne, projde si, jaký typ firem v poslední době nejlépe reagoval na nabídku, pročte konverzace, dohledá podobné firmy a připraví kampaň ke schválení – e-mailem, přes LinkedIn, nebo třeba pozvánku na webinář, který chystáte. Tohle dřív dělal celý tým. Dnes to proběhne na pozadí, než si uvaříte kafe.
Ve kterých činnostech dnes AI agent člověka jednoznačně překonává? Je možné, aby AI nahradila odborníky, obchodníky nebo manažery?
Budu upřímný: mám pocit, že AI je dnes chytřejší než já. A nejde jen o rutinu. Když se zamýšlím nad problémem, tak často přijde i s úhlem pohledu, který mě nenapadl. V analýze a zpracování dat je násobně rychlejší než kdokoli z nás.
Ale všimněte si paradoxu: čím víc je všude AI, tím víc roste hlad po lidech. Konference znovu fungují, osobní schůzky a „chemie“ mezi lidmi znovu rozhodují. Lidé se chtějí bavit s lidmi. Takže ne, obchodníka AI nenahradí. Zařídí ale, že ví komu a kdy se má ozvat, nebo že na schůzku přijde dobře připravený.
Jaké chyby lidé při rutinních procesech dělají a agent je nedělá?
Únava, pozornost, přehlédnutí, zapomenutý follow-up, neaktualizované CRM, špatná nálada. Agent neodkládá nepříjemné.
Férově ale dodám, že dělá jiné chyby: když dostane špatný kontext, sebevědomě vyrobí nesmysl. Proto jeho práci necháváme oponovat druhým agentem postaveným klidně i na jiném modelu – výstup od Claude zkontroluje agent na modelu od OpenAI nebo Googlu a naopak. Dva digitální kolegové se navzájem chytají za chyby; znatelně to snižuje chybovost. A schválně to říkám: my stavíme na Claude, ale architektura je modelově agnostická – běžíme na Claude, OpenAI i Gemini. To, co k tomu přidáváme my, si nikdo nepostaví za víkend: vlastní dovednosti založené na know-how z tisíců reálných kampaní.
V čem je největší ekonomický přínos pro firmy? Úspora času, lidí, nebo něco jiného?
Většina firem počítá, koho to nahradí. To je špatná otázka. Ta správná zní: co všechno jsme nikdy nedělali, protože na to nebyl čas? Žádný člověk nepřečte sto tisíc článků denně. Žádný tým nezareaguje na signál do pěti minut. Největší přínos není úspora, ale kapacita, která dřív vůbec neexistovala. A k tomu rychlost a konzistence – agent neudělá výjimku jen proto, že je pátek odpoledne.
Kde je stále lepší člověk a kde agent na člověka nestačí?
Vztahy. Vyjednávání. Podání ruky. Čtení místnosti. Já bych AI zatím nepustil nic vyjednávat – obchod a lidskou komunikaci nechávám lidem. AI je tu od toho, aby za člověka udělala domácí úkoly: připravila ho na schůzku a řekla mu, kdy a komu se ozvat. Jednat má člověk.
Jaké typy rozhodnutí by nikdy neměly být plně automatizované? Jak si agent poradí s nejasnou situací, emocemi nebo vyjednáváním?
Všechno, kde chyba znamená kritický dopad – peníze, právní závazky, lidské osudy. Tam musí být člověk. Na druhou stranu existuje spousta činností, kde je riziko případné chyby naprosto přijatelné v porovnání s přínosem. Když agent pošle o jednu notifikaci navíc, svět se nezboří.
Míru autonomie nastavujete úplně stejně jako u zaměstnance. Nováček nosí všechno ke schválení. Osvědčený kolega má volnou ruku na rutinu a ptá se jen u výjimek. U nejasné situace se agent zastaví a zeptá se – přesně to po něm chcete.
Kde dnes agent nejčastěji potřebuje lidskou kontrolu?
Při implementaci a když ladíte zadání. Pak dlouhodobě cokoli, co odchází ven vaším jménem, a cokoli, kde tečou peníze. Postupně kontrolu uvolňujete, přesně jako u nového člověka ve firmě.
Mění se díky agentům nároky na zaměstnance? Zvyšuje se riziko nezaměstnanosti?
Mění, a rychle. Firmy dnes neřeší ani tak senioritu jako přístup. Je obrovský rozdíl, jestli AI vidí jako příležitost 95 procent lidí ve firmě, nebo 100 procent. Argument „před půl rokem jsme to zkoušel a nefungovalo to“ přestal platit. A roste poptávka po generalistech – lidech, kteří s AI dotáhnou úkol od A do Z, místo štafety pěti specialistů na tři měsíce.
A teď to vážné: riziko nezaměstnanosti roste a nejsem si jistý, že se na to společnost připravuje. Trochu mě to děsí. V Americe je to vidět už dnes – z letiště nás v Uberu vezl bývalý vývojář z Googlu. A ten týden nebyl první. Jenže právě proto je odpověď v adaptaci, ne v panice. Nová dovednost nebude „umět používat AI“ – to zvládne každý. Bude to rozumět kontextu celého úkolu napříč disciplínami dostatečně ze široka, abych uměl agentům šéfovat a kontrolovat je. Ne opakovat, co mi ChatGPT vygenerovalo, ale vložit do práce to lidské, co AI nemá.
Budou firmy za pár let přijímat lidi podle toho, jak dobře umějí řídit AI kolegy?
Spíš podle toho, co lidského do práce přinesou. K čemu je porada šesti lidí, kde každý jen přečte, co mu 5 minut před poradou připravil ChatGPT? Cenný je ten, kdo s tím vším kontextem umí něco vytvořit a rozhodnout. Obsluhu AI se naučí každý. Úsudek ne.
Jak se k autonomním AI agentům staví české firmy? Jsou spíše opatrné, nebo překvapivě progresivní?
Opatrnější. A v tom je obrovská výhoda pro ty, kdo začnou o půl roku dřív než konkurence. České firmy se upínají k problémům, které by mohly nastat; Američany děsí jediná věc – že jim ujede vlak.
Přitom zájem je obrovský, doma i ve světě. Jezdíme s vlastní GTM Roadshow po USA i Evropě – San Francisco, Austin, Vancouver – s partnery jako n8n a Apify. Apify je podle mě nejlepší firma na světě na získávání reálných dat z webu, bez kterých se dnes žádná AI neobejde. Na akce se nám registruje přes 450 lidí, v San Francisku jich během Tech Weeku (organizované známým fondem Andreessen Horowitz (a16z) dorazilo přes 350 a náš stánek ve Vancouveru na Web Summitu sdílela na sítích i kanadská ambasáda. V Americe se ukazuje budoucnost. A doma stále jen řešíme, jestli to není moc nebezpečné.
Co bývá největší překážkou nasazení – technologie, bezpečnost, nebo firemní kultura?
Kultura. Jednoznačně. Technologie je připravená a bezpečnost je řešitelná. Lidé se ale brání a vedení firem je neumí přenastavit. Od několika amerických firem jsem slyšel totéž: zavedli povinné měsíční ukázky, jak kdo AI používá – a kdo ji ignoruje, přichází o variabilní složku mzdy. Mě to upřímně zaskočilo taky. Veškerá ta pozitivní motivace, školení a teambuildingy se nikomu nevyplatily. Funguje jediné: když člověk uvidí výsledek na vlastním úkolu.
Když agent čte e-maily, pracuje s CRM a vyhledává informace, řada firem znervózní. Jak řešíte bezpečnost?
AI se dá nastavit velmi bezpečně – máme zkušenost i z přísně regulovaných odvětví, kde AI nesmí opustit firemní síť. Jde to udělat i tak, že běží lokálně, bez přístupu na internet. U nás v cloudu má každý klient vlastní izolovaný box, takže se agenti různých firem k cizím datům nedostanou. Velké firmy jako Sony nás ostatně pustí dovnitř až poté, co si sednou jejich bezpečnostní týmy – a vždy nás nakonec schválí. Navíc téměř vždy pracujeme s veřejně dostupnými údaji.
A teď realita: AI je nebezpečná, ale nejslabším článkem nebývá technologie, ale lidé a procesy kolem ní. Heslo nalepené na monitoru může napáchat mnohem víc škody.
Jak funguje kontrola jeho práce?
Agent všechno loguje – co udělal, proč a z čeho vycházel. To vám živý zaměstnanec nedá; zkuste po někom chtít, ať doloží každý krok svého včerejška. Navíc si můžete zapnout schvalování čehokoli a nechat výstupy oponovat druhým agentem na jiném modelu. Paradoxně máte nad digitálním kolegou větší kontrolu než nad kýmkoli jiným ve firmě.
Kolik AI agentů může mít středně velká firma v roce 2030?
Víc agentů než zaměstnanců. Klidně desítky až stovky – každý opakující se proces dostane svého. Huang (CEO Nvidia) mluví o stovce agentů na jednoho člověka. I kdyby měl pravdu jen z desetiny, otázka roku 2030 nebude znít „kolik jich máme“, ale „kdo je u nás umí řídit“. Za dva roky bude mít AI asistenta každý obchodník. A my chceme být u toho.
Myslíte si, že si zaměstnanci budou jednou vybírat vlastního AI kolegu stejně jako dnes notebook nebo telefon?
Myslím, že to bude přesně naopak: budou si vybírat notebook podle toho, jakého AI kolegu utáhne. A ten závod už naplno běží. Nvidia uvedla DGX Spark – počítač velikosti knihy se 128 GB sjednocené paměti, který lokálně zvládne modely do zhruba 200 miliard parametrů. AMD na to obratem odpovědělo vlastním čipem Ryzen AI Max řady 400, přezdívaným „Gorgon Halo“, se 192 GB paměti, na kterém poběží i modely nad 300 miliard parametrů. V obou případech jde o umělou inteligenci, která běží přímo u vás na stole a vaše data nikdy neopustí zařízení. A za pár let to bude při výběru firemního počítače stejně důležitý parametr, jako je dnes velikost disku.
Zní to skvěle. Může si to nějak obyčejná firma ověřit, co říkáte, nebo rovnou vyzkoušet?
Vím, že to zní jako reklama. Proto neříkám „věřte mi“ – prostě si to ověřte na vlastních datech. Na našem webu si můžete vyzkoušet funkčního AI agenta zdarma v testovacím provozu. Zadáte, co jste za firmu, potvrdíte, kdo je váš ideální zákazník a koho chcete oslovit – například marketingové ředitele ve výrobních firmách do 200 lidí. Zhruba za tři minuty má váš obchodník připravenou vlastní databázi relevantních firem i návrh oslovovací kampaně přes e-mail a LinkedIn. To je celá naše filozofie: AI ať dělá domácí úkoly, podání ruky a samotný obchod už necháváme lidem.
Kdo je Leadspicker
Pražská technologická firma, která vyvíjí autonomní AI agenty pro obchod a marketing. Agenti běží každému klientovi ve vlastním zabezpečeném cloudovém prostředí, hlídají nákupní signály, pracují s databázemi firem a připravují personalizované oslovení, které člověk schvaluje. Mezi klienty patří Sony, PwC nebo OVHcloud. Firmu založili Vlastimil Vodička a Jan Skácel. Za startupem stojí investoři Ondřej Fryc (Reflex Capital) a J&T Ventures, kteří do firmy proinvestovali přes 50 milionů korun.
Fakta a čísla (červen 2026)
- Jensen Huang (CEO Nvidia): Na konferenci GTC uvedl, že k současným 42 tisícům biologických zaměstnanců plánuje v horizontu deseti let zapojit 7,5 milionu AI agentů. Predikuje poměr 100 digitálních kolegů na jednoho člověka.
- McKinsey & Company: Globální poradenský gigant pod vedením Boba Sternfelse již dnes interně provozuje zhruba 25 000 AI agentů vedle 40 000 lidských zaměstnanců.
- Lokální hardware: Nástup superčipů mění pravidla hry v oblasti bezpečnosti. Zařízení NVIDIA DGX Spark (s pamětí 128 GB) a procesory AMD Ryzen AI Max řady 400 (192 GB) umožňují firmám provozovat obří jazykové modely lokálně, přímo na pracovním stole, aniž by citlivá data opustila budovu.
- Česká stopa v USA: Tým Leadspicker pořádá po boku globálních partnerů n8n a Apify sérii akcí GTM Roadshow. Během technologického týdne v San Franciscu (zaštiťovaného fondem Andreessen Horowitz) přilákal jejich side-event přes 350 leaderů z oboru.
Co je AI agent a jak se liší od chatbotu a automatizace?
AI agent je software, který dostane cíl, sám si naplánuje kroky, používá nástroje (prohlížeč, CRM, e-mail) a úkol dokončí bez průběžného zadávání pokynů. Chatbot radí, automatizace opakuje pevný postup, agent pracuje samostatně.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Leadspicker.