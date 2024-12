Ujistěte se, že máte minimálně tyto účty chráněny dvoufaktorovým ověřením

Část 1/2

Představte si to jako další zámek na dveřích. Zatímco heslo je prvním klíčem, druhým faktorem může být například kód zaslaný na váš telefon, otisk prstu nebo speciální bezpečnostní klíč v aplikaci pro mobil. Útočník by tak musel získat nejen vaše heslo, ale i přístup k vašemu telefonu nebo fyzickému zařízení. Proto je vhodné dvoufaktorové ověření používat ve všech účtech, které toto podporují. A následující účty by tímto zabezpečením rozhodně měly disponovat.

1. Finanční služby

Finanční účty (internetové a mobilní bankovnictví, pojištění, investice, penzijní systémy atd.) představují pro kybernetické útočníky vysoce atraktivní cíl. V případě úspěšného útoku mohou neoprávněně nakládat s vašimi finančními prostředky, což může vést k významným peněžním ztrátám (např. nakupovat kryptoměny na burzách). Kromě toho mohou zneužít získané osobní údaje pro další podvodné aktivity.

Dvoufaktorové ověření je proto pro všechny finanční služby naprosto nezbytná věc. Popravdě i díky legislativě nejen v tuzemsku působících banky, ale i další instituce minimálně 2FA autentifikací naštěstí disponují.

2. E-mailové účty

E-mailová služba není jen prostředník pro korespondenci formou elektronické pošty po celém světě. Dost často je to schránka, která je s námi velmi dlouho – např. už od školních let až do stáří. Jistě, kdykoliv si lze vytvořit jiný nový e-mail, ale s tím jsou spjaté jisté problémy. Ať už nutnost obeslat všechny, se kterými jste v korespondenčním styku, přeregistrovat se v e-shopech, na sociálních sítích atd. Zkrátka e-mail je dost často na celý život. Navíc rovněž slouží k obnovení v případech problémů s jinými účty.

Dejme tomu, že ztratíte heslo do e-shopu. Stačí v něm zadat e-mail pro obnovení a postupovat podle zaslaných informací. Pokud by ho tak hackeři napadli a odcizili, potom teoreticky získají přístup k celé řadě online účtů a nejen k nim. Vaše e-mailová schránka totiž dost možná obsahuje spoustu citlivých informací – od osobních dokumentů a finančních údajů až po korespondenci, kterou jste si vyměňovali s kontakty.

Dvoufázové ověření identity na Googlu

Když se k těmto datům dostanou hackeři, mohou je zneužít k celé řadě škodlivých aktivit, jako je krádež identity, vydírání nebo jinému podvodnému jednání. A to nehovoříme o riziku, kdy e-mailová schránka bude sloužit k šíření spamu, malware podvodům atd. Takže dvoufaktorové ověření přístupu k e-mailu pomáhá chránit nejen e-mailový účet, ale vlastně i všechny ostatní účty.

3. E-shopy

Mohlo by se zdát, že v případě e-shopů není prioritní mít své účty k nakupování silně zabezpečené. Ovšem i zde je opak pravdou. Pro větší pohodlnost umožňují e-shopy uložit platební informace, tedy vložit si do rozhraní platební karty a těmi potom zaplatit. Dokonce to dnes už je možné i bez dodatečného potvrzování – např. v mobilním bankovnictví – tedy bez dalšího autentifikačního prostředku.

Dále mohou být zneužity osobní údaje uložené v účtu k realizaci dalších podvodných aktivit, jako je například krádež identity. Poškozena může být také reputace uživatele v důsledku negativních recenzí či nepravdivých objednávek prováděných ve jménu poškozeného. Takže i na toto je vhodné myslet a dávat pozor.