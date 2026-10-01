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Kvíz: Sci-fi, nebo už realita? Poznáte, co dnešní technologie opravdu dokážou?

1. října 2026

Humanoidní robot, který vyjde po schodech, umělá inteligence píšící programy podle obyčejné věty nebo virtuální kopie celé továrny. Ještě nedávno by mnohé z těchto technologií patřily do žánru sci-fi. Dnes už některé skutečně fungují, jiné mají stále výrazná omezení. Poznáte, kde končí realita a začínají technologické sliby?

Obsah vznikl ve spolupráci s Týdnem inovací 2026

Otázka 1/20

Dokáže už humanoidní robot sám vyjít a sejít schody?

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