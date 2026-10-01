1. října 2026
Kvíz: Sci-fi, nebo už realita? Poznáte, co dnešní technologie opravdu dokážou?
Humanoidní robot, který vyjde po schodech, umělá inteligence píšící programy podle obyčejné věty nebo virtuální kopie celé továrny. Ještě nedávno by mnohé z těchto technologií patřily do žánru sci-fi. Dnes už některé skutečně fungují, jiné mají stále výrazná omezení. Poznáte, kde končí realita a začínají technologické sliby?
Obsah vznikl ve spolupráci s Týdnem inovací 2026
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.