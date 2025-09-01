Letos jste za jeden ze svých projektů získal světovou cenu The Earth Prize. To je asi nejvíc, že?
Je to tak. Uspěli jsme v obrovské konkurenci, všechny přihlášené projekty byly špičkové. Je to soutěž mezi sedmi kontinenty, každý má svého vítěze a z nich se vybere vítěz v rámci celé planety. Díky nám poprvé vyhrála Evropa. Byl to strašně náročný proces, kdy musíte přesvědčit o kvalitě svého projektu odborníky i veřejnost. I když jsme udělali pro dobrý výsledek maximum, do poslední chvíle jsem nevěřil, že vyhrajeme. Před vyhlášením výsledků jsem zažíval neuvěřitelně nervózní minuty a pak mě zaplavila obrovská směs emocí. Úleva a zároveň veliká radost a zadostiučinění.
Jsou omezení, která musím respektovat. Třeba vím, že nikdy nepůjdu na koncert.