Alza dostala pokutu za přidávání zboží do košíku. A není jediná

Společnost Alza.cz letos na jaře začala bez předchozího upozornění údajně kvůli pohodlí zákazníků experimentovat s automatickým doplňováním zboží do košíku. Uživatelé si toho poprvé všimli na jaře letošního roku a na společnost následně pak na Českou obchodní inspekci došlo několik stížností.



Inspekce je uznala za oprávněné, postup označila za nekalou obchodní praktiku a v srpnu roku 2018 firmě uložila pokutu. Alza.cz se proti ní odvolala k ústřednímu inspektorátu (první pokutu uložil krajský inspektorát, tedy pražský), který ovšem původní rozhodnutí potvrdil. Opatření nabylo právní moci 3. prosince.



Zpráva odmítá odvolací argumenty Alza.cz, zčásti je dokonce označuje za absurdní. „Společnost provozující e-shop nic neopravňuje takto (tj. přidáváním zboží do košíku, pozn.red.) testovat spotřebitelovu pozornost a všímavost.“ Alza.cz má na zaplacení pokuty měsíc.



Proti rozhodnutí se společnost bude bránit podáním správní žaloby. Svůj postup totiž nepovažuje za nezákonný, jak uvedla v prohlášení pro Technet: „Česká legislativa toto zlepšení komfortu pro zákazníky nijak nezakazuje. Zákazníkům doporučujeme zboží, které má smysl přidat pro plnou funkčnost výrobku a pro koncového uživatele je i výhodné.“ (příkladem výhodnosti má být nabídka Microsoft Office se 40procentní slevou, do košíku pak byly přidávány i výrobky nezlevněné, pozn.red.)



Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky?

Společnost ani přes udělení pokuty s pokusy s automatickým přidáváním zboží neukončila a prováděla je i v období předvánočních nákupů. Tentokrát zřejmě v menším rozsahu, ovšem velmi podobně jako před zhruba devíti měsíci.



VIDEO: Alza do košíku přihodí nepotřebné příslušenství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znovu se zákazníkům přidávají do košíku automaticky produkty, které si nevybrali (v našem případě například krytka na webkameru u notebooku, který má krytku kamery). Jejich vyřazení z košíku musíte udělat manuálně až v souhrnu objednávky.



Nejen Alza

Případ vzbudil poměrně velkou pozornost i proto, že Alza.cz je největším internetovým obchodem v Česku. Loni její tržby dosáhly zhruba 21 miliard korun, a „experiment“ se tak dotkl poměrně velkého množství zákazníků. Alza.cz nebyla ovšem jediným e-shopem, který letos s podobnou praktikou experimentoval, podobného chování si zákazníci všimli i na Kasa.cz.



Běhen dubna tak na tomto e-shopu proběhla kontrola, která ukázala, že systém Kasy byl nastavený velmi podobně jako v případě Alzy. Do košíku se přidávalo zboží, které mělo souvislost s nákupem, ale zákazník ho nutně nepotřeboval k tomu, aby přístroj správně fungoval. V případě chladniček například systém do košíku přihazoval pohlcovač pachů, u myček nádobí „regenerační sůl“ atp.. Kontroloři ověřili i to, že společnost si za tyto výrobky nechala zaplatit.



Kasa.cz se tak podle ČOI dopustila nekalé obchodní praktiky a dostala od České obchodní inspekce pokutu ve výši 100 tisíc korun. Rozhodnutí nabylo právní moci 13. listopadu 2018.

Aktualizace: Do článku jsme doplnili novou informaci, že Alza.cz připravuje podání správní žaloby proti udělení pokuty.