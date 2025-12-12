Kvíz:
Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu
Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny otázky, věnovala společnost R.A.F. Station Czechoslovakia.
Soutěž o ceny probíhá do pondělí 15. prosince 2025 do 23:59 hodin. Tři vylosovaní výherci získají dárkový set (kniha Ricahrda Santuse Rovník pičo + triko o velikosti podle svého výběru).
Kniha od Richarda Santuse je poutavým vyprávěním o dobrodružném přeletu historického letadla Aero 145 z Austrálie do Česka. Kniha je nejen oslavou geniální konstrukce „aerovky“, a leteckého průmyslu dvacátého století jako takového, ale hlavně vyznáním lásky k létání. Přináší rovněž očitá svědectví o povaze světa, ve kterém žijeme, reprodukovaná jadrným jazykem a velmi přímočarým způsobem.
Ukázku z této knihy jsme uvedli v nedávném článku: Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech.
Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.
