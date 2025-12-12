Kvíz:

Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

12. prosince 2025

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny otázky, věnovala společnost R.A.F. Station Czechoslovakia.

Soutěž o ceny probíhá do pondělí 15. prosince 2025 do 23:59 hodin. Tři vylosovaní výherci získají dárkový set (kniha Ricahrda Santuse Rovník pičo + triko o velikosti podle svého výběru).

Otázka 1/14

Který z Čechoslováků dosáhl během své služby u RAF nejvíce sestřelů nepřátelských letadel?

Obal knihy Richarda Santuse Rovník pičo

Kniha od Richarda Santuse je poutavým vyprávěním o dobrodružném přeletu historického letadla Aero 145 z Austrálie do Česka. Kniha je nejen oslavou geniální konstrukce „aerovky“, a leteckého průmyslu dvacátého století jako takového, ale hlavně vyznáním lásky k létání. Přináší rovněž očitá svědectví o povaze světa, ve kterém žijeme, reprodukovaná jadrným jazykem a velmi přímočarým způsobem.

Ukázku z této knihy jsme uvedli v nedávném článku: Drama nad Arabským mořem. Jak stará aerovka letěla z Austrálie do Čech.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s., najdete zde.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

