Legendární zpěvačka Peggy Lee se narodila před 100 lety

Americkou zpěvačku Peggy Lee, která se narodila 26. května 1920, uznávali jak milovníci jazzové, tak i populární hudby. Během své dlouholeté kariéry vydala přes 60 alb a natočila na 600 písní, z nichž Fever, Lover nebo Is That All There Is? patří k americké hitové klasice. Za posledně jmenovanou dostala v roce 1969 cenu Grammy, na níž byla nominována celkem dvanáctkrát.