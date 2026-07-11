Katastrofa biblických rozměrů: před 100 lety zničil blesk muniční sklad v USA

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Americké námořnictvo postihla 10. července 1926 jedna z největších muničních katastrof své doby. Během prudké bouře udeřil blesk do skladu výbušnin Lake Denmark ve státě New Jersey. Zařízení, založené už v roce 1880, do té doby podobnou událost nezažilo.
Úder blesku způsobil požár, který se rychle rozšířil mezi sklady plné munice. Následovala série mohutných explozí. Jednotlivé budovy arzenálu vybuchovaly postupně a nebezpečí trvalo dlouhé hodiny. Výbuchy byly podle dobových zpráv tak silné, že připomínaly zemětřesení a otřesy bylo možné pocítit až desítky kilometrů daleko.
O katastrofě informovaly i české Národní listy. Na titulní straně psaly o ničivých účincích v širokém okolí a o několika tisících lidí, kteří přišli o přístřeší. Zprávy popisovaly, že do velké vzdálenosti od místa neštěstí odlétaly části kovu, hořící trosky i další materiál ze zničených skladů.
V muničních objektech se nacházelo obrovské množství vojenského materiálu – torpéda, granáty, šrapnely, letecké pumy i další výbušniny. Když začaly sklady vybuchovat, proměnilo se okolí arzenálu v krajinu připomínající frontu. Tlaková vlna lámala a vyvracela stromy, poškozovala domy a v zemi zůstávaly krátery po explozích.
Zpravodaj agentury United Press, který oblast sledoval z letadla, popisoval rozsah škod jako následky mimořádně silné přírodní pohromy. Okolí skladu bylo poničené, místy stále hořelo a záchranné práce komplikovalo nebezpečí dalších výbuchů. V doutnajících troskách totiž zůstávala nevybuchlá munice.
Na místě zasahovaly stovky námořníků vybavených ochrannými prostředky. Jejich práce byla mimořádně riskantní, protože některé granáty a střely explodovaly ještě během odklízení následků katastrofy.
První zprávy hovořily o stovkách zraněných a obrovských materiálních škodách. Konečná bilance však byla vzhledem k rozsahu výbuchů nižší, než se původně předpokládalo – zahynulo 19 lidí. Hodnota zničené munice by v dnešním vyjádření dosahovala přibližně miliardy dolarů.
Katastrofa v Lake Denmark se stala varováním pro zacházení s rozsáhlými zásobami výbušnin. Její následky vedly k větší pozornosti věnované bezpečnosti amerických muničních skladů a připomněly, jak ničivé mohou být následky jediné náhodné události.