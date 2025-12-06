Prasklé vodovodní potrubí odhalilo před 100 lety skryté podzemí Brna

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Přesně před sto lety zažila Masarykova třída v Brně jeden z nejkurióznějších technických kolapsů meziválečného období. V pátek dopoledne 4. prosince 1925 přišla zpráva, která rychle zkomplikovala chod celého centra: prasklo hlavní vodovodní potrubí.
Lidové noviny situaci popsaly stručně a bez okolků: „Dnes o jedenácté čtyřicáté páté hodině prasklo hlavní potrubí vodovodu na Masarykově třídě v Brně a voda zatopila hned sklepy v úseku mezi Jánskou a Orlí ulicí, místy stála voda z hloubi asi šesti metrů.“
Sklepy pod vodou
Nejvíce zasažené prostory byly ve Witreichově obchodu, kde voda rychle zaplnila tři sklepní podlaží. V lahůdkárně na rohu Masarykovy a Orlí ulice způsobila voda škody na zásobách potravin, podobně jako v dalších obchodech v okolí.
„Na Masarykovu třídu sjely se ihned všechny hasičské sbory velkého Brna a za chvíli bylo v činnosti osm motorových stříkaček,“ psaly Lidovky.
Voda však přibývala rychleji, než ji technika zvládala odčerpávat. Město proto uzavřelo celou vodovodní síť a policie zastavila dopravu — hrozilo totiž, že se podmáčená dlažba propadne. A právě tehdy vyšlo najevo něco, co by dnes znělo jako urbanistická záhada.
Pod tlakem vody se začaly plnit nejen sklepy, ale také staré stoky, kanály a podzemní chodby, jejichž existence se v roce 1925 brala spíš jako nepřesná legenda než jako zmapovatelný fakt.
Podívajete se na fotogalerii starého Brna:
Dobový deník k tomu napsal jasně: „Pod celým centrem je síť starých kanálů, stok a sklepů, které ovšem nejsou na mapách a nikdo neznal jejich přesnou polohu.“
To situaci zásadně komplikovalo. Hasiči nemohli přesně odhadnout, kam voda proniká a kde může ohrozit stabilitu povrchu nebo budov. Některé sklepy se plnily až do výšky několika metrů. Zvlášť vážně dopadla havárie na českou Union banku, kde voda zaplavila technické zázemí.
„Ve sklepních místnostech byla voda šest metrů vysoko a hrozilo nebezpečí výbuchu, když voda zatopila kotelnu ústředního topení.“ Odpoledne navíc došlo k nebezpečné epizodě při doplňování benzinu do motorové stříkačky českého dobrovolného hasičského sboru.
„Jiskrami z parní stříkačky se vzňala benzínová kaluž… Plameny však byly vzápětí uhašeny fotoskopem.“ Jeden hasič utrpěl popáleniny, druhý se poranil při rozbíjení skleněné mříže nad sklepem banky.
Dodávky vody byly obnoveny až pozdě večer, ale ani to neznamenalo vyřešení situace. Závěrečná zpráva Lidových novin byla upřímná: „Do pozdního večera nepodařilo se najít místo, kde prasklo potrubí. Práci ztěžuje silný mráz, oprava potrubí a podkopané Masarykovy třídy potrvá asi týden.“