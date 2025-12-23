Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

,
V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního Chaplina či na to, jak komunisté vnímali sexualitu. Videem roku byl přitom vzpomínkový medailon slavného psychiatra, který desítky let rozdával rady manželským párům v krizi – Miroslava Plzáka.

Před 100 lety

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001
Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při netradiční autogramiádě jedné ze svých knih v roce 1993
Přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě
Přehlídka na Rudém náměstí v Moskvě
20 fotografií

Sexuální revoluce sovětského typu – tak by se dalo nazvat období 20. let 20. století v bolševickém Rusku, kde se intimní vztahy zbavovaly starých konvencí. Podle článku Bolševici a láska, který 23. června 1925 přetiskly Národní listy z moskevské Pravdy, panovala v tehdejší společnosti sexuální nevázanost, cynismus a ideologické odůvodnění promiskuity. Dívka, která sex odmítala, byla označena za „měšťačku“, pohlavní styk měl být „zdarma a kdykoli“:

Dlouhých sedmnáct let seděl na postu ministra zahraničí a stal se jednou z nejvýraznějších tváří normalizační éry. Bohuslav Chňoupek, rodák z bratislavské Petržalky, patřil k loajálním kádrům komunistického režimu. Díky politické obratnosti, diplomatickému vystupování a schopnosti přizpůsobit se mocenským poměrům vydržel ve vysokých funkcích déle než většina jiných soudruhů:

Práce na přeložení koryta Vltavy mezi pražskými Holešovicemi, Karlínem a Libní pokračovaly před sto lety naplno. Stavěl se také Libeňský most:

11. ledna 1925 si české noviny všimly druhé svatby Charlieho Chaplina. Filmová hvězda si znovu vzala nezletilou dívku:

Před 100 lety československá vláda poprvé oficiálně reagovala na diplomatický skandál, který vyvolala účast prezidenta Masaryka a premiéra Švehly na oslavách mistra Jana Husa. Vatikán zuřil a papežský nuncius opustil zemi. Spor trval téměř tři roky:

Před 100 lety

23
prosinec
1925

23. prosince 2025

