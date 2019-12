VIDEA ROKU: Století Old Shatterhanda, Evity i kouřícího kancléře

Její podobiznu mají i dnes mnozí Argentinci na domácím oltáříku vedle Panny Marie. Evita Perónová, která podlehla 26. července 1952 ve 33 letech rakovině, se do srdcí lidí vryla rozsáhlou charitativní činností a úspěšným bojem za volební právo žen. Proslula však také jako nemilosrdná vůdkyně a intrikánka. Narodila se 7. května 1919:

Velkou část svého krátkého života zasvětil Milan Rastislav Štefánik astronomii. Přesto se do povědomí veřejnosti nezapsal ani tak vědeckou činností, jako svým podílem na vzniku samostatného Československa. O to tragičtěji působí skutečnost, že do země, k jejímuž zrodu významně přispěl, se nikdy nevrátil živý. Letos 4. května uplynulo 100 let od letecké havárie, která tohoto astronoma, vojáka a politika při cestě do vlasti stála život:



Blonďatý, 193 centimetrů vysoký sympatický představitel Old Shatterhanda, americký herec Lex Barker, byl přímo prototypem lamače dívčích srdcí. Jeho skutečný osud byl však mnohem smutnější. Lex Barker, celým jménem Alexander Crichlow Barker prožil jen krátký život. Narodil se 8. května 1919 a zemřel náhle na infarkt jen tři dny po svých 54. narozeninách, 11. května 1973:



V bouřlivém roce 1919 se v Indii seběhlo několik událostí, které výrazně ovlivnily její vývoj. Masakr v Amritsaru, při němž britský generál Reginald Dyer nechal 13. dubna 1919 své vojáky střílet do shromáždění bezbranných obyvatel, byl jednou z nich. Znepokojující případ lidského selhání hluboce poznamenal britsko-indické vztahy a vedl k odhodlání indického lidu zahájit národně osvobozenecký boj proti britské nadvládě:



23. prosince 1918 se narodil Helmut Schmidt. Vášnivý kuřák se v roce 1974 stal v dresu sociální demokracie pátým spolkovým kancléřem Německé spolkové republiky:



Josef Pehr byl dlouholetým členem Národního divadla. Působil také jako režisér, loutkoherec a divadelní pedagog. Slavný dudák z pohádky Byl jednou jeden král se narodil 14. srpna 1919:



Admirál Horthy byl jedním z nejvlivnějších politiků Maďarska po skončení první světové války. Jako opoziční vůdce usiloval o porážku bolševické Maďarské republiky rad. Existenci komunistického státu ukončila intervence rumunské armády 6. srpna 1919. Od té chvíle bylo jasné, že se Horthy pokusí moc v zemi získat do svých rukou:



