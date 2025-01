Před 100 lety Praha hromadně přejmenovávala ulice

Vesmír může skončit během toho, co čtete tento článek. Fakt, říkají to seriózní vědci

Premium

Chystáte se příští týden na úřad, nebo dokonce k zubaři? V tom případě by se vám mohlo hodit, kdyby vesmír přes noc zanikl. Pozor, z pohledu fyziky to vůbec není nemožné! Jenom je to velmi...