Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Republika, vyhlášená 29. října 1923 pod vedením Mustafy Kemala Atatürka, se od počátku snažila přerušit kontinuitu s osmanskou minulostí. V někdejší Osmanské říši platilo po staletí právo šaría, běžné v muslimských zemích.
Nový stát se však rozhodl pro jinou cestu. Při přípravě občanského zákoníku poslanci zvažovali evropské vzory a nakonec zvolili švýcarský model, který převzali a upravili pro domácí podmínky.
Zákoník přinesl jasné oddělení náboženství od státní správy a zavedl pravidla občanského života v evropském duchu. Zásadní změny se týkaly rodinného práva. Byla zrušena polygamie a náboženský sňatek přestal mít právní váhu.
Manželství se nově uzavíralo povinně před státním úředníkem. Při rozvodu získaly ženy stejná práva jako muži a jejich svědectví u soudu mělo stejnou hodnotu. Manželka už nebyla právně podřízena manželovi.
Součástí nového pojetí rovnosti bylo i volební právo pro ženy, které zákoník uznával. V praxi se jej však ženy dočkaly až v roce 1934. Přesto šlo o výrazný krok, jenž symbolizoval snahu přetvořit společnost podle západoevropského vzoru.
Datum 17. února 1926 tak zůstává v tureckých dějinách klíčové. Přijetím občanského zákoníku republika stvrdila svou sekulární povahu a završila proces, který měl zemi přiblížit moderním státům Evropy. Některé otázky vztahu náboženství a státu přitom zůstávají předmětem debat i dnes.