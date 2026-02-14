Konec polygamie, zrovnoprávnění žen: Turecko před 100 lety zrušilo šaríu

Moderní Turecká republika vznikla na podzim 1923, skutečný přelom v každodenním životě jejích obyvatel však přišel o tři roky později. Dne 17. února 1926 schválil parlament nový občanský zákoník, který zásadně proměnil právní poměry i postavení žen. Země se tím definitivně přihlásila k sekulárnímu modelu státu.

Před 100 lety

Republika, vyhlášená 29. října 1923 pod vedením Mustafy Kemala Atatürka, se od počátku snažila přerušit kontinuitu s osmanskou minulostí. V někdejší Osmanské říši platilo po staletí právo šaría, běžné v muslimských zemích.

Nový stát se však rozhodl pro jinou cestu. Při přípravě občanského zákoníku poslanci zvažovali evropské vzory a nakonec zvolili švýcarský model, který převzali a upravili pro domácí podmínky.

Zákoník přinesl jasné oddělení náboženství od státní správy a zavedl pravidla občanského života v evropském duchu. Zásadní změny se týkaly rodinného práva. Byla zrušena polygamie a náboženský sňatek přestal mít právní váhu.

Turci protestují proti zatčení istanbulského primátora Ekrema Imamoglua. Snímek, na kterém procházejí kolem portrétu zakladatele moderního Turecka Mustafy Kemala Atatürka, pochází z Istanbulu. (27. března 2025)
Otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk se koupe na istanbulské pláži Florya. (nedatováno)
Otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk na archivní fotografii (29. října 1933)
Otec moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk na archivní fotografii (1. ledna 1929)
16 fotografií

Manželství se nově uzavíralo povinně před státním úředníkem. Při rozvodu získaly ženy stejná práva jako muži a jejich svědectví u soudu mělo stejnou hodnotu. Manželka už nebyla právně podřízena manželovi.

Součástí nového pojetí rovnosti bylo i volební právo pro ženy, které zákoník uznával. V praxi se jej však ženy dočkaly až v roce 1934. Přesto šlo o výrazný krok, jenž symbolizoval snahu přetvořit společnost podle západoevropského vzoru.

Datum 17. února 1926 tak zůstává v tureckých dějinách klíčové. Přijetím občanského zákoníku republika stvrdila svou sekulární povahu a završila proces, který měl zemi přiblížit moderním státům Evropy. Některé otázky vztahu náboženství a státu přitom zůstávají předmětem debat i dnes.

