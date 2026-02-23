Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Osudný večer se v tunelu, jenž měl po dokončení měřit 2 423 metrů a stát se na čas nejdelším tunelem v republice, pracovalo s výbušninami. Přibližně 900 kroků od vstupu bylo ve štolovém skladišti uloženo 125 kilogramů dynamitu určeného pro noční směnu.
Dobové Lidové noviny k tomu uvedly: „Příčina výbuchu není dosud přesně vyšetřena, avšak podle udání očitých svědků dělníků pracujících v tunelu došlo k výbuchu asi takto: dělníci František Gastek a Josef Jatý stáli v tunelu u skladiště dynamitu, když ostatní dělníci po odstřelu opouštěli tunel.“
„František Gastek zkoušel rozbušky, které asi při vlhkém počasí selhávaly. Tyto zkoušky prováděl František Gastek a přihlížel jim Josef Jatý. Oba stáli blízko dynamitu určeného pro noční směnu. Asi jiskra ze zapálené kapsle odskočila k dynamitu a způsobila výbuch, jímž byli František Gastek a Josef Jatý usmrceni, jejich těla byla na kousky roztrhána. Alois Pult, který stál ve chvíli exploze asi 50 metrů od dynamitu, byl zadušen plyny, vzniknuvšími po výbuchu dynamitu.“
|
Tragédie na železnici. Jakých bylo sedm největších vlakových neštěstí
Následné záchranné práce v tunelu u Myjavy komplikoval sesuv horniny v délce asi 120 metrů, přesto se s nimi začalo téměř okamžitě a ani to nebylo bez rizika. Lidové noviny pokračují: „Dělníci František Pinner a Pavel Šoriš upadli v bezvědomí nadýchavše se plynů. Mrtvola dělníka Aloise Pulta byla v noci dopravena na katolický hřbitov na Myjavě.“
„Dnes ráno byly části těl Josefa Jatého a Františka Gasteka posbírány z trosek a navečer převezeny do márnice myjavského hřbitova. Po Františku Gastekovi zůstávají čtyři nezaopatřené děti a žena, Josef Jatý zanechává po sobě ženu. Alois Pult byl ještě svobodný.“
Trať spojující Moravu se Slovenskem se podařilo v náročném horském terénu dokončit a otevřít 1. září 1929. Tragédie z února 1926 připomíná, že za technickým pokrokem a budováním infrastruktury stáli konkrétní lidé – a někdy i jejich oběti.