Tvůrce „Tří oříšků“ se pod svůj scénář nemohl z politických důvodů podepsat

Scénář pohádky Tři oříšky pro Popelku napsal Pavlíček podle předlohy Boženy Němcové. V titulcích je však uvedena Bohumila Zelenková, která jej zaštítila, protože Pavlíčkovi komunistický režim zakázal činnost v kultuře.

Celoživotní zastánce sociální spravedlnosti, někdejší nositel Řádu práce a laureát Státní ceny Klementa Gottwalda, totiž podepsal Chartu 77, dostal se do vězení a zavřel si dveře ke svým profesím.

František Pavlíček s Jiřinou Jiráskovou

A měl jich požehnaně. „Přišel jsem do Prahy z valašského venkova a díval se, jak se dělá rozhlas. Když jsem se prokousal, vzal mě kamarád do televize. Z televize jsem odešel podívat se, jak se dělá film, a od filmu jsem zase nakoukl k divadlu,“ vyprávěl Pavlíček.

Tvrdil, že strávil dvacet či pětadvacet krásných let učením, „jak se co dělá“. Okusil také funkci – koncem 60. let byl ředitelem Divadla na Vinohradech, odkud byl v roce 1970 odvolán. Po listopadu 1989 působil přes rok ve funkci ředitele Československého rozhlasu. Nicméně do paměti se zapsal hlavně svou tvorbou pro film a televizi.

V roce 1961 vznikl podle jeho textu Labyrint srdce, o rok později Horoucí srdce a v roce 1967 Markéta Lazarová v režii Františka Vláčila, jíž Pavlíček podle vlastních slov věnoval tři roky života.

Jeho scénář posloužil i snímku Tony, tobě přeskočilo a v roce 1971, už na zapřenou, přišel televizní přepis Babičky od Boženy Němcové v režii Antonína Moskalyka. „Byla jsem poctěna tím, že si mě autor předlohy František Pavlíček s režisérem Moskalykem vybrali pro roli Viktorky,“ vzpomínala Libuše Geprtová.

Podobně zase Jaromír Hanzlík zmiňoval, že díky Pavlíčkově sázce „na rizikovou kartu“ se kdysi octl na vinohradské scéně. Ostatně Pavlíček měl k hercům vždy blízko, přestože prý rodičům kdysi slíbil, že se divadlu jaktěživ neupíše.

Po změně politických poměrů se Pavlíček vracel k autorské tvorbě vzácně. Posledním z celovečerních filmů, jejichž scénář napsal, se stala shodou okolností opět pohádka, Královský slib z roku 2001, kterou natočil Kryštof Hanzlík.