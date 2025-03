Nejsmrtelnější tornádo historie se před 100 lety prohnalo třemi americkými USA

Před 100 lety, 18. března 1925, se třemi státy USA, konkrétně Missouri, Illinois a Indianou, prohnalo výjimečně silné tornádo, které vstoupilo do historie. Zemřelo celkem 695 lidí. Žádné jiné tornádo...

Před 60 lety vystoupil první člověk do volného vesmíru. Leonov málem zemřel

Necelé čtyři roky poté, co do vesmírného prostoru vyslal prvního člověka, se Sovětskému svazu podařilo připsat další prvenství. Do volného vesmíru 18. března 1965 vystoupil jeho kosmonaut Alexej...