Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Jedenáct slov v angličtině, včetně adresy a podpisu, mělo prověřit rychlost dvou způsobů dálkového spojení. Redakce Politikenu chtěla zjistit, jak si klasická telegrafie povede proti bezdrátovému přenosu rádiovými vlnami. Start i cíl byly v Kodani, mezi nimi cesta kolem světa.
Obě zprávy převzala hlavní telegrafní kancelář ve čtvrtek hodinu po poledni. O sedm minut později vyrazily na cestu. Kabelový telegram nejprve zpracoval přístroj, který zaznamenal jeho slova na úzkou papírovou pásku. Další stroj pak text automaticky vyslal do zahraničí.
Zprávu zachytil telegrafista v anglickém Newcastlu a předal ji londýnské ústředně. Tam bylo nutné depeši poprvé přetelegrafovat, tentokrát přes Atlantik do New Yorku. Podle líčení Lidových novin američtí operátoři rychle pochopili, že nejde o běžnou zásilku. V sázce byla pověst soustavy, kterou už někteří začínali pokládat za zastaralou.
Z New Yorku telegram pokračoval na Havaj a odtud do Šanghaje. Pak zamířil přes Sibiř do Moskvy a zpět do Kodaně. Celou trasu zvládl za 38 minut. Na jednotlivých zastávkách přitom panovala různá denní doba: zpráva postupovala mezi kontinenty, kde místní hodiny ukazovaly jiné časy.
Bezdrátovému telegramu se podobný výkon nepodařil. Podle dobového referátu putoval přes další evropské stanice, v Nizozemsku jej však nezachytili. Ještě večer se odtud dotazovali, co se s depeší stalo.
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Její další osud zůstal nejistý. Lidové noviny připouštěly, že mohla uváznout v tropických oblastech, patrně na Jávě, kde spojení rušily atmosférické podmínky. Šlo však o domněnku, nikoli o potvrzené místo ztráty. Do kodaňského cíle rádiová zpráva nedošla.
Závod tak přinesl přesvědčivé vítězství zavedené telegrafní sítě. Ukázal také cenu takové cesty kolem planety: odeslání kabelového telegramu stálo jedenáct dánských korun, bezdrátového osm. Levnější přenos tentokrát úspěšnější nebyl. Rozhodovala souhra přístrojů, spojení a operátorů, kteří si krátkou zprávu předávali z jedné stanice do druhé.