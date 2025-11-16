Zrod SS: před sto lety vznikla organizace, která se stala symbolem zla

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
V listopadu 1925 vznikl Schutzstaffel, zkráceně SS – elitní bezpečnostní oddíl nacistické strany NSDAP. Zprvu šlo o nevýznamnou jednotku vzešlou z ochranky vůdce Adolfa Hitlera, která měla nahradit rozpuštěné úderné oddíly SA po neúspěšném mnichovském puči z roku 1923.
Prvním velitelem se stal Julius Schreck, tehdy bezvýznamný straník, jehož o čtyři roky později vystřídal Heinrich Himmler – muž, který vtiskl SS jejich děsivou podobu.
Po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 se SS staly legální složkou nacistického režimu. Během takzvané noci dlouhých nožů v červnu 1934 stály po Hitlerově boku a krvavě zúčtovaly s konkurencí v řadách SA. Od té chvíle už SS podléhaly přímo vůdci a získaly klíčové postavení v systému nacistické moci.
Himmlerovy jednotky převzaly správu koncentračních táborů a staly se nástrojem „rasové politiky“ Třetí říše. Za druhé světové války organizovaly hromadné vraždy Židů, Romů i Slovanů, zatímco jejich vojenské složky bojovaly na frontách s fanatickou brutalitou.
Po porážce nacistického Německa v květnu 1945 byly jednotky SS rozpuštěny a mezinárodním tribunálem v Norimberku označeny za zločineckou organizaci. Jejich dědictví dodnes představuje varovný symbol totalitního zla, které začalo nenápadně právě před sto lety.