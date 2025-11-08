Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Poslední zápas jarní části sehrála pražská Sparta proti týmu AFK Vršovice (dnešní Bohemians). Na hřišti soupeře vyhrála 3:2, jenže to na titul nestačilo.
„Sparta hrála až do druhé branky Vršovic dobře, při stavu 3:1 ještě všechno klapalo, ale při 3:2 hra silně zakolísala,“ psaly tehdy Lidové noviny.
Sparta potřebovala vyhrát vyšším rozdílem, aby si udržela první místo v tabulce. Slavia měla stejně jako ona 15 bodů, rozhodoval však „poměr vstřelených a obdržených branek“.
Podle dobových výpočtů Národních listů činil střelecký poměr Slavie 38 ku 10, tedy 3,8, zatímco Sparta měla 28 ku 8 – tedy 3,5. Rozdíl pouhých tří desetin jí vzal titul.
Kuriózně přitom platilo, že kdyby Sparta vyhrála 2:1, stačilo by jí to – její poměr by byl 3,85 a mistrovský pohár by zůstal na Letné. „Hle, o jaké šlo ve Vršovicích zlomečky,“ komentoval tehdy tisk s nadsázkou.
Šlo o premiérový ročník Asociační ligy, první profesionální fotbalové soutěže v Československu. Titul Slavie z roku 1925 tak stojí na samém počátku ligové historie, kterou od té doby píší už celé generace hráčů, týmů i fanoušků.