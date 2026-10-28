Bolševický ráj? Před 100 lety čeští dělníci varovali před prací v SSSR

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„Hrozné utrpení českých dělníků v socialistickém ráji sovětského Ruska.“ Pod tímto titulkem vyšel 21. října 1926 v Národních listech článek, který československým čtenářům předkládal odvrácenou stranu budování nového světa na východě.
Jeho autor nešetřil ostrými slovy. „Nesvědomití bolševičtí agitátoři učinili nešťastnými mnoho českých dělníků, kteří uvěřili lžím sovětských verbířů v socialistickém ráji v sovětském Rusku,“ napsal.
Článek se soustředil na osud tří koželuhů z Chotěboře – Čížka, Hubáčka a Kociána. Podle listu zatížili své domky dluhy a odjížděli s představou, že budou moci z Ruska podporovat rodiny, které zůstaly doma. Místo toho je čekalo rozčarování.
„Když pak žádali zpět své stroje, chtějíce již aspoň na čas oželeti oněch peněz, aby jinde mohli začíti existenci, odpověděno, že ‚náležejí družstvu‘,“ popisovaly Národní listy jejich spor s Interhelpem.
Čížek a Hubáček podle článku onemocněli malárií. Hubáček měl zemřít v nemocnici, kde podle dobového líčení chyběly prostředky k ošetření. Před smrtí údajně prosil svého přítele, aby se vrátil do vlasti a varoval ostatní dělníky před sliby, kterým sám uvěřil.
Družstvo Interhelpo vzniklo v Československu s cílem pomoci budovat socialismus v Sovětském svazu. První skupina jeho členů a jejich rodin vyrazila ze Žiliny v roce 1925 do Kyrgyzstánu. Byli mezi nimi také rodiče budoucího československého politika Alexandra Dubčeka se svým malým synem.
Přesídlenci se usadili v náročných podmínkách na okraji dnešního Biškeku. Přes potíže tam postupně vybudovali řadu výrobních provozů. Jejich zkušenosti se přitom lišily: někteří v Sovětském svazu zůstali, jiní se pokoušeli vrátit domů.
Právě návrat byl podle Národních listů také cílem pana Čížka. V Moskvě se prý společně s dalšími obrátil na Bohumíra Šmerala, jednoho ze zakladatelů KSČ. Deník scénu popsal takto: „V Moskvě čekají chvějíce se hlady a horečkou v sekretariátě. Vchází doktor Šmeral a po pozdravu ‚Čest soudruzi!‘ stručně oznamuje: ‚Půjčky poskytnouti nemůžeme, to by mohl přijíti každý, na to nemáme peněz.‘“
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Děti zemřely, o vše přišli. Čechoslováci z projektu Interhelpo končili v gulagu
Čížek podle článku odpověděl, že je nemocný a že pokud bude jeho žádost odmítnuta, nezbude mu než se oběsit. Šmeral se měl znovu rozloučit slovy „Čest soudruzi!“, obrátit se zády a odejít.
Dobový článek podával příběh z vyhraněně protikomunistického pohledu. Přesto připomíná, jak velká propast mohla ležet mezi představami vystěhovalců a podmínkami, s nimiž se po příjezdu setkali.