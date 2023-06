Maxwell vybudoval mediální impérium. Uměl česky a jednal i s Husákem

Historické osobnosti Sledovat další díly na iDNES.tv

Narodil se do chudé židovské rodiny v obci Slatinské Doly v Podkarpatské Rusi, která byla v té době součástí Československa. Jeho život skončil 5. listopadu 1991 v mořských vlnách nedaleko Kanárských ostrovů, podle vyšetřovatelů poté, co přepadl přes zábradlí své jachty.

Maxwellův podnikatelský úspěch začal těsně po druhé světové válce. Pomohlo mu, že byl jmenován členem spojenecké kontrolní komise v Berlíně, kde se stal cenzorem nad německými tiskovinami.

Německé začátky jeho impéria

Záhy založil vydavatelství, které začalo ve spolupráci s německými nakladateli (a díky penězům od rodiny své manželky Elisabeth Jenny Meynardové) chrlit tehdy nedostatkovou literaturu, především odborné publikace.

Maxwell nakupoval zahraniční práva od německých vydavatelů vědeckých knih a rozjel úspěšnou spolupráci s majitelem nakladatelství Springer Verlag Ferdinandem Springerem.

V podnikání se mu dařilo údajně i díky pracovitosti, nápadům, diplomatickým schopnostem a dravosti hraničící s bezohledností. „Rozený vítěz. Muž děsivé síly a strašlivého odhodlání,“ řekl o něm Arthur Cox, psycholog a manažer fotbalového klubu Derby County, který Maxwell vlastnil.

Během čtyř desetiletí vybudoval mocné impérium tvořené více než 400 společnostmi. Vlastnil mimo jiné tiskovou skupinu Mirror (ta vydávala několik celostátních listů), polovinu televizní stanice MTV Europe, nakladatelství Pergamon a Macmillan a jazykové školy Berlitz. Patřila mu řada tiskovin po celém světě včetně prestižního amerického deníku Daily News, měl podíly v leteckých společností a řadě dalších firem.

Vstup do politiky

V 60. letech Maxwell vstoupil i do politiky, v roce 1964 byl za labouristy zvolen do parlamentu, kde zasedal až do roku 1970. Kromě toho byl známý řadou charitativních projektů, ale i rozmařilým způsobem života – mnohé provokoval „buranským“ chováním, utrácením či cestováním po Londýně vrtulníkem.

Maxwellova náhlá smrt na moři vedla ke zhroucení jeho impéria a vyvolala dohady o vraždě, sebevraždě, či dokonce předstírané smrti. Spekulacím napomohla skutečnost, že zemřel v době, kdy se jeho impérium začalo hroutit, a několik týdnů poté, co vyšla kniha tvrdící, že udržuje úzké styky s izraelskými tajnými službami.

Podle britského tisku byl v době své smrti také vyšetřován kvůli obvinění z válečného zločinu. Později také vyšlo najevo, že penzijním fondům, ve kterých spravoval úspory svých 30 tisíc zaměstnanců, chybí 400 milionů liber.

O Maxwellově podnikání i smrti koluje celá řada rozličných dohadů. Podle jedné z biografií jej na počátku kariéry financovala britská tajná služba MI6 a zůstala s ním ve spojení až do jeho smrti. Maxwell se však také údajně stýkal se sovětskými a izraelskými tajnými službami. Jedna z teorií tvrdí, že se pokusil vydírat Mosad, který ho proto nechal zavraždit.

Krátce před Maxwellovou smrtí jej dva poslanci britského parlamentu obvinili, že Mosadu prozradil Mordechaje Vanunua, který zveřejnil podrobnosti o izraelském jaderném programu. Spekulace vzbuzoval i jeho vztah ke komunistickým diktátorům, z nichž mnohé navštívil.

Několikrát zavítal i do Prahy, naposled v srpnu 1989, kdy ho na Pražském hradě přivítal tehdejší prezident Gustáv Husák. Setkal se i s mnoha významnými osobnostmi, například s Matkou Terezou.

Vychodil jen tři školní třídy

Maxwell se narodil 10. června 1923 jako Abraham Leib Hoch (později užíval jméno Ján Ludvík Hoch) v chudé židovské rodině v obci Slatinské Doly v Podkarpatské Rusi (dnes část ukrajinské obce Solotvina), která byla v té době součástí Československa.

Vychodil pouze tři třídy obecné školy, ale díky regionu, v němž vyrůstal, ovládal několik jazyků – jidiš jako svou mateřštinu, v židovské škole se naučil hebrejsky, ve státní (obecné) škole česky a dále maďarsky a rumunsky. Všechny tyto jazyky uměl a používal i v pozdějším věku.

V březnu 1939 uprchl před nacisty do Francie, kde vstoupil do československé vojenské jednotky. Do Británie se přesunul po francouzské kapitulaci. Bojoval v britské armádě a za statečnost byl vyznamenán Válečným křížem. Jméno si údajně změnil proto, aby v případě zajetí zakryl svůj původ – Němci se zajatým vojákům z Československa krutě mstili.

Jeho rodinu, jež zůstala za války na Podkarpatské Rusi, stihl krutý osud. V květnu 1944 byli všichni včetně dědečka zavlečeni nacisty do Osvětimi, odkud se vrátily pouze dvě sestry, Sylvie a Bruna.

Na podzim 1944 se v Paříži seznámil a v březnu roku 1945 oženil (již jako Robert Maxwell) s Francouzkou Elizabeth Meynardovou. Měli spolu devět dětí.

Jeho dcera Ghislaine byla loni ve Spojených státech odsouzena ke 20 rokům za mřížemi za napomáhání sexuálnímu násilníkovi a finančníkovi Jeffreymu Epsteinovi k sexuálnímu zneužívání náctiletých dívek.