Bobbyho Kennedyho zavraždil frustrovaný Palestinec kvůli jediné osudové větě

Málokdo byl v Americe šedesátých let minulého století populárnější než Robert „Bobby“ Kennedy. Schopný, zkušený, usměvavý a komunikativní právník a politik, s aurou bratra „mučednickou smrtí zemřelého“ prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, měl nakročeno k dokončení bratrova díla. Místo dalšího dílu o úspěchu a moci klanu Kennedyů se však nakonec stal jen dalším dílkem tragédie této rodiny. Narodil se 20. listopadu 1925.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Člověk musí mít velké štěstí, aby byl zvolen prezidentem USA. Buď ho má, nebo ne.“ Tuto myšlenku vyslovil před rozhodujícími primárkami v Kalifornii v roce 1968 Robert Kennedy a v dobře rozjeté nominační kampani si myslel, že ho má.

Kdyby ho měl opravdu, nepotkal by o dva týdny později v kuchyni kalifornského hotelu svého vraha Sirhana Sirhana a možná by se stal americkým prezidentem. Zemřel na následky atentátu 6. června 1968 v pouhých 42 letech.

Prezidentská kampaň Roberta Kennedyho ve Filadelfii (2. dubna 1968)

Bobby Kennedy byl sedmým dítětem v rodině Josepha a Rose Kennedyových. Jako syn multimilionáře a diplomata byl k úspěchu předurčen. Už během bakalářských studií politologie na Harvardově univerzitě byl jedním z lídrů školního fotbalového týmu, titul právníka na Virgínské univerzitě zase ozdobil úspěšným vedením bratrovy kampaně do Senátu.

Pracoval i pro lovce komunistů

Další jeho kariéra už byla spojena jen s politikou. Bobby Kennedy nejprve pracoval v týmu neblaze proslulého „lovce levičáků“ Joea McCarthyho, později pak šéfoval výboru, který vyšetřoval nelegální praktiky okolo odborového hnutí, jež bývají spojovány se jménem Jimmyho Hoffy. Do opravdového výtahu k moci ale Bobbyho posadil až starší bratr.

Ethel Kennedyová a Robert Kennedy na snímku z roku 1964
Ethel Kennedyová a Robert Kennedy na snímku z roku 1964
Robert Kennedy a tanečník Rudolf Nurejev v Římě. Dodnes se spekuluje, že měli spolu poměr.
Kennedyovský klan na fotografii z třicátých let. Zleva sedí Robert Kennedy (1925 - 1968), Edward Kennedy, Joseph P. Kennedy Sr. (1888 - 1969), Eunice Kennedyová, Rosemary Kennedyová (1918 - 2005), Kathleen Kennedyová (1920 - 1948). Zleva pak stojí Joseph P. Kennedy Jr (1915 - 1944), John F. Kennedy (1917 - 1963), Rose Kennedyová (1890 - 1995), Jean Kennedyová a Patricia Kennedyová (1926 - 2006).
12 fotografií

Tomu úspěšně vedl kampaň a v jeho administrativě zastával pozici ministra spravedlnosti a především hlavního rádce. Pár kritiků poukazovalo na koncentraci moci, kterou Kennedyové vládli, a Bobby byl také napadán za údajné zneužívání bezpečnostních složek pro destabilizaci protivníků a krytí problémů klanu. Než Lee Harvey Oswald spáchal atentát na JFK, byla ale Robertova pozice velmi pevná.

Po nástupu prezidenta Lyndona Johnsona Bobby z Bílého domu záhy odešel a byl zvolen senátorem za stát New York. Nepodlehl tak naléhání některých spolustraníků, aby šel hned do boje s Johnsonem o stranickou nominaci do prezidentských voleb a rozhodl se počkat.

CIA měla spojení s Kennedyho vrahem. Její agent dokonce vyšetřoval sám sebe

Jeho chvíle přišla poté, co v prvních primárkách v roce 1968 v New Hampshire podceňovaný senátor Eugen MacCarthy, který používal kennedyovskou rétoriku, jen o málo zaostal za favorizovaným prezidentem Johnsonem. Kennedy se poté vrhl do boje, a to velmi úspěšného.

Přestože pocházel z milionářské rodiny, vytvořil si širokou základnu přívrženců hlavně mezi mladými lidmi, intelektuály, bílými dělníky a černochy. V kampani hovořil především o prosazování občanských práv, o chudých, o rovnosti pro černochy a také o ukončení vietnamské války. Přestože byl „jen“ politik, zástupy jeho příznivců ho oslavovaly jako rockovou hvězdu.

Věta o letadlech pro Izrael

Definitivní verdikt v demokratických primárkách měl padnout v Kalifornii, což je stát, který dodává nejvyšší počet volitelů. Právě v boji o tento stát pronesl v televizní debatě Bobby Kennedy zřejmě osudovou větu: „USA by měla dodat letadla Izraeli“.

Právě na jejím základě si jej údajně vybral jako oběť svého útoku frustrovaný Palestinec Sirhan Bišara Sirhan, který po z arabského pohledu prohrané tzv. šestidenní válce z roku 1967 hledal, na kterém příteli Izraele by se pomstil.

USA odtajnily poslední spisy k vraždě Kennedyho. Doteď víří konspirační teorie

„Pojďme na můj pokoj,“ řekl Bobby svým blízkým v hotelu Ambassador v Los Angeles 5. června 1968, chvíli poté, co se dozvěděl, že stěžejní kalifornské primárky vyhrál se ziskem 46 procent hlasů. „Nepůjdeme přes chodbu, ale přes kuchyni, nebude tam tolik lidí a budeme tam rychleji.“

V kuchyni čekal s pistolí v ruce Sirhan Sirhan, který na Kennedyho několikrát vystřelil z revolveru. Zraněný Kennedy padl k zemi, ještě se stačil zeptal, zda jsou všichni v pořádku a poté upadl do bezvědomí. V nemocnici byl operován, jedna z kulek však poškodila mozek. Krátce po půlnoci 6. června 1968 pak neurochirurgové konstatovali Kennedyho smrt.

Po smrti Roberta Kennedyho byl do prezidentských voleb 1968 za Demokratickou stranu nominován Hubert Humphrey, který pak ve volbách prohrál s republikánem Richardem Nixonem.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

20
listopad
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Utajovaný odlet letounu Skyfox. Odstartoval v neznámé barevné variantě

L-39 Skyfox letoun Vodochody

Spolupracovníkovi redakce Technet.cz se v minulém týdnu podařilo zachytit start letounu Skyfox z továrního letiště Aera Vodochody. Zajímavé je, že stroj odlétal v dosud neznámé barevné variantě,...

Vedoucí české stanice na Špicberkách: medvědi nejsou největším nebezpečím

Terénní pracoviště Nostoc na Špicberkách

Není zde zvykem zamykat domy ani auta. Ne z nedostatku zlodějů, ale aby bylo kam se schovat před ledním medvědem. Na souostroví Svalbard, které známe spíš pod názvem Špicberky, funguje od června 2014...

Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců

The Ghan

Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...

Před 65 lety došlo k nejtragičtější havárii na našich železnicích

Ohořelá jízdenka na vlak jednoho z účastníku železničního neštěstí ze 14....

Nejtragičtější nehoda v dějinách české železniční dopravy se stala 14. listopadu 1960 u Stéblové na Pardubicku. Čelně se na jednokolejné trati srazily dva vlaky, z nichž jeden táhla parní lokomotiva....

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

Bobbyho Kennedyho zavraždil frustrovaný Palestinec kvůli jediné osudové větě

Robert F. Kennedy

Málokdo byl v Americe šedesátých let minulého století populárnější než Robert „Bobby“ Kennedy. Schopný, zkušený, usměvavý a komunikativní právník a politik, s aurou bratra „mučednickou smrtí...

20. listopadu 2025

Kontakt se záhrobím. Jak se daří AI simulovat blízké, kteří nás navždy opustili

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence simuluje nejen hlas, ale také způsob řeči a osobnostní charakteristiky lidí, kteří už nejsou mezi námi. Co nám takové „hlasy ze záhrobí“ přinášejí a co nám berou?

20. listopadu 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte zkratky týkající se počítačů?

Klávesové zkratky zrychlí práci na počítači.

Mluva „ajťáků“ se někdy může zdát jako šifrovaný hovor plný zkratek. U některých si běžný uživatel počítače může být jistý co znamenají, jiné mohou znít záhadněji. Vyzkoušejte si, jak jste na to vy?

vydáno 20. listopadu 2025

Měsíc bude tak daleko od Země, že se to nezopakuje v příštích 18 letech

Měsíc v novu

Měsíc ve čtvrtek prochází novoluním, ale mnohem zajímavější je jiná událost tohoto dne. Astronomové spočítali, že se Měsíc vůči Zemi dostane do pozice, kterou překoná až v roce 2043.

19. listopadu 2025  21:14

Šéf Googlu varuje před přílišnou důvěrou v AI a iracionálním investováním

Šéf společnosti Google Sundar Pichai.

Šéf společnosti Alphabet, která vlastní například Google, si myslí, že by lidé neměli bezmezně věřit ve výstupy umělé inteligence. Uvedl to v době, kdy firma vypouští nový model svojí AI. V ...

19. listopadu 2025  13:07

Vrcholoví politici působí jako idioti. Ve skutečnosti však mohou být chytří

Komentář
Poslanci přehlasovali veto prezidenta a schválili zvýšení platů vrcholných...

Po volbách do dolní parlamentní komory začaly na internetu přibývat komentáře k inteligenci nově zvolených poslanců. Zdánlivě mají opodstatnění. Mnoho zákonodárců a dalších veřejných činitelů se...

19. listopadu 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Těžký stroj na krátké dráze nezastavil. 48 let od tragédie letu TAP 425

Utržený ocas letounu Boeing zůstal ležet na mostě. Náraz odtrhl křídlo i...

Vysoká rychlost i hustý déšť stály za havárií zánovního třímotorového Boeingu 727. Od katastrofy, jež o život připravila 131 cestujících a byla až do roku 1989 nejhorší v dějinách Portugalska, dnes...

19. listopadu 2025

Luxusní Ghan i opuštěná Curdimurka ve velké železniční galerii od protinožců

The Ghan

Zážitkový vlak Ghan je jedním z nejslavnějších vlaků světa. Přibližme si trochu tento luxus na dvojkolích prostřednictvím bohaté fotogalerie. Podíváme se přitom i do historie, kdy vlaky Ghan byly...

19. listopadu 2025

Velké výpadky na internetu. Problémy hlásila třeba síť X nebo ChatGPT

Problémy internetových služeb

Řada internetových služeb v úterý nebyla dostupná a hlásila problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně stránek před různými typy útoků.

18. listopadu 2025  13:16,  aktualizováno  15:59

Jaderných explozí bylo až 140 za rok. Některé pokusy se vymkly kontrole

Výbuch Castle Bravo

Dvě země s největšími zásobami atomových bomb na světě vyhrožují návratem jejich zkoušek. Co by to znamenalo pro běžného obyvatele planety Země? Jak se ověřovala účinnost těchto zbraní v minulosti?

18. listopadu 2025

Římané měli 299 171 kilometrů silnic. Jejich mapu můžete prozkoumat na webu

Ilustrační obrázek

Kvalitní kamenné silnice byly tepny římské říše. Putovalo po nich zboží, lidé i armády. Pozůstatky cest se dodnes dají najít ve velké části Evropy a obecně v zemích kolem Středozemního moře. Jejich...

17. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

Nejrychlejší meteory dorazily. Sledujete v noci na úterý oblohu

Snímek bolidů z meteoriského roje Leonidy z roku 1999.

Mezi 17. a 18. listopadem pravidelně vrcholí meteorický roj Leonidy. Stejně je tomu i letos, kdy můžete za ideálních podmínek očekávat 10 až 15 meteorů za hodinu. Leonidy mají jednu z největších...

17. listopadu 2025  7:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.