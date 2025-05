Československá samostatná obrněná brigáda obléhala od října 1944 až do kapitulace třetí říše silně opevněné přístavní město Dunkerque, kde se nacházely relativně velké německé síly. Samotní vojáci,...

Když Hitlerovi s Göringem začalo téct ze vzduchu do bot, začalo se ve třetí říši pracovat na projektu tzv. lidové stíhačky, levného letounu jednoduché konstrukce a s významným využitím nedeficitních...

Byl to jediný letuschopný exemplář tohoto typu letadla na světě. Nehoda během přistání na letišti v anglickém Duxfordu v srpnu 2003 zanechala lehký bombardér Bristol Blenheim Mk. IV v silně...

Letecká a námořní doprava je silně závislá na satelitní navigaci. Ta se však dá relativně snadno vyřadit z provozu. Řešením by mohl být nový systém od australské firmy Q-CTRL, založený na měření...

Americké úřady spustily klinické testy xenotransplantací a už brzy budou desítkám lidí zachraňovat život orgány geneticky modifikovaných prasat. Zatím to budou ledviny a játra. Na srdce si musejí...

Dingové se stávají samostatným druhem. Jejich voříšci se psy jsou vzácní

Dingové jsou potomci domácích psů. Přišli do Austrálie před tisíci let s lidmi. S novými psími přistěhovalci se ale nekříží. Časem by se od nich mohli zcela oddělit.