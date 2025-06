Český lékař česko-srbského původu Rajko Doleček, od jehož narození uplyne 1. června 100 let, byl popularizátorem zdravé výživy a byl známý i z televize. Doleček také léčil manželky tehdejších...

Ve čtvrtek večer proběhl pokus o přistání na Měsíci modulu Hakuto-R pojmenovaný Resilience (Odolnost), který na cestu vyslal soukromý japonský startup ispace. Byla to poslední ze tří různých sond,...

Stejná wi-fi, jiná rychlost. Proč mobil někdy tahá za kratší konec a co s tím

Premium

Není nic otravnějšího, než když si sedneme na gauč, pustíme video nebo hrajeme hru na mobilu, a ono se to všechno seká. Přitom na notebooku žádné problémy nejsou. Znáte to a říkáte si, jak je to...