Poprvé za letu. Před 100 lety vzplálo nad Británií dopravní letadlo

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
V sobotu 2. října 1926 odstartoval z pařížského letiště Le Bourget letoun společnosti Air Union. Pět cestujících a dva členové posádky mířili do Croydonu, na letiště sloužící Londýnu. Cesta přes Lamanšský průliv se však změnila v katastrofu, jejíž přesnou příčinu se vyšetřovatelům nepodařilo objasnit.
Stroj Blériot 155 opustil Paříž v půl druhé odpoledne. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít potíže. Když se však dostal nad anglické hrabství Kent, lidé na zemi spatřili plameny u levého motoru. Oheň se vzápětí rozšířil také na levé křídlo.
Pilot se pokoušel dostat letadlo na zem, na bezpečné nouzové přistání už ale nedošlo. Hořící stroj se převrátil a zřítil u jedné z místních vesnic. Všech pět cestujících i oba členové posádky zahynuli. Let, který měl spojit dvě evropské metropole, skončil tragédií nedaleko svého cíle.
Zkušený pilot ani způsobilý stroj nestačili
Následné vyšetřování hledalo odpověď na otázku, proč oheň vůbec vypukl. Jednoznačné vysvětlení však nepřineslo. Nebylo přitom možné jednoduše ukázat na nezkušenost pilota: mezi Paříží a Londýnem už s cestujícími absolvoval 61 letů. Také letoun byl podle zjištění vyšetřovatelů způsobilý k letu.
Zkušenosti z předchozích cest tentokrát nestačily. Požár se z motoru rozšířil na křídlo a posádce nezbyl čas k dokončení nouzového přistání. Svědci na zemi mohli popsat poslední okamžiky stroje, nikoli však spolehlivě vysvětlit, co celý sled událostí spustilo.
Vyšetřování tak skončilo závěrem o náhodném úmrtí. Ten pojmenoval výsledek tragédie, ale neobjasnil původ požáru. Pozůstalí po sedmi obětech se přesnou příčinu nedozvěděli.
Nehoda se do dějin letectví zapsala okolností, s níž se vyšetřovatelé dosud nesetkali: požárem dopravního letadla přímo za letu. Nešlo tedy o první leteckou katastrofu vůbec, ale o první zaznamenaný případ tohoto druhu v dopravním letectví.