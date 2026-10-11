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První československý hydroplán vzlétl z rybníka. Mířil na Jadran

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Na hladině rybníka u Vavřince se před 100 lety odehrála premiéra prvního hydroplánu československé výroby. Aero A-29 při zkoušce přesvědčilo piloty i přihlížející odborníky. Jeho úkolem mělo být tažení terčů pro vojenské dělostřelce na Jadranu.

Před 100 lety

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Na břehu se shromáždili letci, důstojníci i pozvaní novináři. Čekali, jak si první československé vodní letadlo poradí se startem z rybníka a s návratem na jeho hladinu. Vedle zvědavosti nechyběly ani pochybnosti. Podle dobových Národních listů však zkouška skončila k všeobecné spokojenosti.

„Po třetí hodině odpoledne bylo letadlo spuštěno na vodu. Řízení se ujal šéfpilot Novák, místo pozorovatele obsadil štábní kapitán Pavlíček. Hydroplán se rozjel po rybníku, provedl několik obratů a poté se lehce odlepil od hladiny. Rychle nabíral výšku, zatímco přihlížející odborníci sledovali každý jeho pohyb,“ konstatovaly noviny.

Novák předvedl ve vzduchu několik rychlých obratů a následně se strojem hladce přistál na rybníku. Pochvaloval si jeho chování za letu. Při zkoušce byla naměřena rychlost 180 kilometrů za hodinu, kterou noviny uváděly jako doklad výkonů nového stroje.

První československý hydroplán vzlétl před 100 lety z rybníka.
První československý hydroplán vzlétl před 100 lety z rybníka.
První československý hydroplán vzlétl před 100 lety z rybníka.
První československý hydroplán vzlétl před 100 lety z rybníka.
4 fotografie

Aero A-29 bylo dvouplošné plovákové letadlo pro dvoučlennou posádku. Nevznikalo však pro přepravu cestujících ani pro rekreační létání. Mělo sloužit vojenským účelům: táhnout pohyblivý cíl, na němž by dělostřelci cvičili střelbu. Pro takové využití podle dobové zprávy nebyl v Československu vhodný terén. Počítalo se proto s nasazením na březích Jaderského moře.

Před 100 lety letělo první letadlo rychleji než 260 km/h

Úspěch zkoušky měl brzy dostat i slavnostní podobu. Národní listy ohlásily na páteční dopoledne oficiální předání letadla za účasti generála Čečka a jugoslávského vojenského atašé, plukovníka Nenadoviče.

Zájem Jugoslávie přitom podle listu neměl skončit u jediného stroje. Noviny informovaly o zamýšleném nákupu celé série hydroplánů, jejichž výroba měla začít v nejbližší době. Výroba nakonec zůstala skromná: vzniklo pouhých devět letadel Aero A-29.

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