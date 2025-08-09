Až smrt zastavila vyšetřování sporné Izetbegovičovy role v bosenské válce

  14:30
První prezident Bosny a Hercegoviny Alija Izetbegović, který se narodil 8. srpna 1925, stál v čele své země deset let od roku 1990. Vedle Srba Slobodana Miloševiče a Chorvata Franja Tudjmana byl jako muslimský předák třetím z hlavních politických vůdců za krvavé války v bývalé Jugoslávii.

Na rozdíl od svých protivníků byl však nejméně obviňován z jejího rozpoutání. Od mládí nicméně Izetbegović snil o obrodě islámu a jednotné Bosně a Hercegovině pod muslimskou nadvládou.

Vystudovaný právník Izetbegović se společensky angažoval od mládí, za své aktivity byl v komunistické Jugoslávii dvakrát vězněn. Platil za váženého, skromného a pragmatického islámského myslitele. Samotné politice se začal věnovat na konci 80. let, kdy založil muslimskou Stranu demokratické akce (SDA). Prezidentem Bosny byl od prosince 1990 do října 1996. Další dva roky a poté od února do října 2000 stál v čele tříčlenného předsednictva Bosny.

Mír v Daytonu
Za války v Bosně Izetbegović vystupoval spíše umírněně a snažil se zastavit eskalaci násilí. V roce 1995 podepsal Daytonskou mírovou dohodu. Kritici mu mimo jiné vyčítali, že toleroval přítomnost islámských mudžáhidů v zemi, nezabránil svým jednotkám v páchání zločinů a neumožnil návrat Srbů a Chorvatů do jejich předválečných domovů.

Alija Izetbegović odešel z politiky ze zdravotních důvodů a zemřel v říjnu 2003 na srdeční selhání. Jeho smrt zastavila vyšetřování Izetbegovičovy role v bosenském konfliktu před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).

