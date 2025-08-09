Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Na rozdíl od svých protivníků byl však nejméně obviňován z jejího rozpoutání. Od mládí nicméně Izetbegović snil o obrodě islámu a jednotné Bosně a Hercegovině pod muslimskou nadvládou.
Vystudovaný právník Izetbegović se společensky angažoval od mládí, za své aktivity byl v komunistické Jugoslávii dvakrát vězněn. Platil za váženého, skromného a pragmatického islámského myslitele. Samotné politice se začal věnovat na konci 80. let, kdy založil muslimskou Stranu demokratické akce (SDA). Prezidentem Bosny byl od prosince 1990 do října 1996. Další dva roky a poté od února do října 2000 stál v čele tříčlenného předsednictva Bosny.
Za války v Bosně Izetbegović vystupoval spíše umírněně a snažil se zastavit eskalaci násilí. V roce 1995 podepsal Daytonskou mírovou dohodu. Kritici mu mimo jiné vyčítali, že toleroval přítomnost islámských mudžáhidů v zemi, nezabránil svým jednotkám v páchání zločinů a neumožnil návrat Srbů a Chorvatů do jejich předválečných domovů.
Alija Izetbegović odešel z politiky ze zdravotních důvodů a zemřel v říjnu 2003 na srdeční selhání. Jeho smrt zastavila vyšetřování Izetbegovičovy role v bosenském konfliktu před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY).