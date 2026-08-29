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Před 100 lety se nad Olomoucí srazila dvě vojenská letadla. Oba piloti zahynuli

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Vojenské letectvo prvorepublikového Československa postihla na konci srpna 1926 další tragédie. Při skupinovém akrobatickém letu se nad Olomoucí srazily dva stroje 2. leteckého pluku. Jejich piloti Václav Pálek a František Touš nehodu nepřežili.

Před 100 lety

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Bylo půl deváté ráno, když z vojenského letiště v Olomouci odstartovalo osm letounů 2. leteckého pluku. Podle rozkazu měly ve skupinách provádět leteckou akrobacii ve výšce přibližně tisíc metrů. Cvičení však skončilo katastrofou, o níž ještě téhož dne informovaly Národní listy.

„Ve vzduchu se srazily dva stroje, jeden řízený četařem Václavem Pálkem, druhý svobodníkem Františkem Toušem. Letadla do sebe narazila nosnými plochami, zaklesla se a společně se zřítila k zemi. Náraz oba stroje zcela roztříštil,“ uvedl deník.

Další letecké tragédie v dějinách

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17 fotografií

První zpráva Národních listů uváděla, že letci byli vyproštěni z trosek již mrtví. Pozdější informace nehodu popisovala poněkud odlišně: oba muži měli být po dopadu ještě naživu, avšak v bezvědomí a s mimořádně těžkými zraněními. Po okamžitém převozu do nemocnice bylo konstatováno jejich úmrtí.

Na místo dorazila vojenská komise, která začala zjišťovat příčinu tragédie. První závěry ukazovaly na chybu při provádění akrobatického manévru. Pálek se podle dobové zprávy při evoluci označované jako „renvensement“ pravděpodobně soustředil na ovládání svého stroje natolik, že přestal dostatečně sledovat okolní letadla. Následně narazil do Toušova stroje, který se nacházel nad ním.

Letecké nehody nebyly v prvních letech československého vojenského letectví výjimečné. Událost nad Olomoucí však byla mimořádná tím, že podle dostupných údajů šlo teprve o druhou srážku dvou letadel za letu na československém území. První taková tragédie se odehrála v září 1925.

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Oběti srpnové nehody pocházely z různých částí Čech. Václav Pálek byl z Drozdova u Hořovic, František Touš z Červených Peček u Kolína. Touš byl po tragédii pochován v Praze, Pálek v Cerhovicích.

Nehoda z 28. srpna 1926 připomíná období, kdy bylo vojenské letectví stále mladým oborem a piloti při výcviku i běžné službě podstupovali značné riziko.

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