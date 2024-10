Zlatý poklad republiky před 100 lety „bobtnal“ pomalu. Sbírka vynesla 376 kilo

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Před 100 lety už obyvatelé Československa věděli, jak se vyvíjí veřejná sbírka na „zlatý poklad“. Už od vzniku republiky, 28. října 1918, se vláda snažila o vytvoření zlaté rezervy. Hned na začátku ji tvořilo 12 tun zlata převedených z Rakousko-uherské banky, z půjček a také z darů veřejnosti.

Jednu z průběžných bilancí zveřejnil stát na konci roku 1924 v Národních listech: „Na zlatý poklad republiky sešlo se od posledního výkazu ze dne 6. prosince 1922 do 20. října 1924 kromě jiných značných darů přes 35 kilogramů zlata, přes 10 metrických centů stříbra a hotově přes 10 milionů korun. Tento přírůstek je větší než sbírky dohromady od převratu až do prosince 1922 vykázané. Jde tu ovšem vesměs o dary věnované k uctění světlé památky zesnulého prvního ministra financí Aloise Rašína. Od počátku sbírek do 20. října 1924 bylo tedy sebráno na zlatý poklad republiky téměř 376 kilogramů zlata.“

„Celková hodnota darů na zlatý poklad se odhaduje dle nynější ceny zlata a stříbra na více než 20 milionů korun. Zajisté krásný výsledek dosavadních sbírek, který i v cizině vzbudí zaslouženou pozornost. Bude zajisté novou vzpruhou pro ty, kdo zaníceni pro blaho republiky pochopili hospodářský význam zlatého pokladu, aby plníce odkaz budovatele naší měny a zakladatele zlatého pokladu obětavě i dále pamatovali na zlatý poklad republiky. Dary přijímá jednak sběrna darů na zlatý poklad při zástavním a půjčovním úřadě, jednak každý poštovní úřad, který odevzdaný dar převezme a dopravuje ho do hlavní sběrny.“

V kritickém roce 1938 už měla centrální banka zásobu devadesáti tun zlata, ale sbírka tvořila pouze tři promile z tohoto celkového množství. Po německé okupaci se velké části pokladu zmocnili nacisté. Část zlata, které bylo uloženo v zahraničních bankách, využila mimo jiné i londýnská exilová vláda. Po válce se většina zlata vrátila do vlasti.

Poslední část svého prvorepublikového zlatého pokladu Československo obdrželo až v roce 1982. Po rozpadu federace dvě třetiny zlata zůstaly v ČR a třetina putovala na Slovensko. V současnosti disponuje Česká národní banka necelými dvaceti tunami zlata.