Svatební cesta skončila tragédií. Před 100 lety zahynul pilot Zdeněk Lhota

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„Doktor Lhota se zabil.“ Tak začínala zpráva Lidových novin o smrti jednoho z nejpopulárnějších letců první republiky. Připomínala jeho zahraniční úspěchy i okolnost, která tragédii dodávala osobní rozměr: „Jeho tragická smrt působí dojmem tím bolestnějším, že na letadle doktor Lhota konal také svou cestu svatební.“
Letecký akrobat, propagátor civilního létání a předseda Svazu československých pilotů získal v roce 1920 pilotní průkaz číslo jedna samostatné republiky. Propagačními lety do ciziny pomáhal upozorňovat na československá letadla. Jeho život skončil při testování stroje Avia BH-11C na letišti Montecelio u Říma.
Dobový list při popisu příčin nehody nešetřil kritikou. Za rozhodující označil leteckou nekázeň: „Jistě nechybíme a také neublížíme památce Lhotově, řekneme-li, že to byla příčina smrti našich letců.“
Následoval popis posledního letu: „V pátek odpoledne proti vůli celé výpravy startoval doktor Lhota s mechanikem Volejníkem, aniž řekl, jaké má úmysly. Celá výprava pozorovala počínání a viděla, jak stoupá až na 1000 metrů, tu obrací letadlo na hlavu vrtulí dolů a řítí se k zemi.“
Podle novin tak Lhota provedl zakázaný let střemhlav. Ve výšce přibližně 300 metrů začal stroj vyrovnávat. List odhadoval jeho rychlost asi na 230 kilometrů za hodinu. Při přechodu do vodorovného letu se podle tohoto líčení přetrhl plátěný potah a letadlo se zřítilo.
Zpráva tak vedle oznámení tragédie přinesla také ostrý soud nad počínáním pilota: „Dlužno litovat, že pilot tak zkušený jako doktor Lhota opustil tu stanovisko bezpečnosti letu, které nikdo nikdy nemá opustit. Bohužel, naši piloti zapomínají tak často, jen aby dokázali neohroženost, a pak platí tím nejcennějším: životem.“
Tak hodnotily Lidové noviny nehodu bezprostředně po jejím oznámení. Zdeněk Lhota byl pohřben na pražském Vyšehradě. Na letišti Montecelio u Říma připomíná jeho tragický konec památník.