Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Svatební cesta skončila tragédií. Před 100 lety zahynul pilot Zdeněk Lhota

Autor:
Třicetiletý Zdeněk Lhota patřil k nejznámějším československým letcům a v zahraničí propagoval domácí výrobu letadel. V říjnu 1926 zahynul při letu u Říma společně s mechanikem Rudolfem Volejníkem. Lidové noviny přičítaly nehodu riskantnímu manévru zkušeného pilota.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Doktor Lhota se zabil.“ Tak začínala zpráva Lidových novin o smrti jednoho z nejpopulárnějších letců první republiky. Připomínala jeho zahraniční úspěchy i okolnost, která tragédii dodávala osobní rozměr: „Jeho tragická smrt působí dojmem tím bolestnějším, že na letadle doktor Lhota konal také svou cestu svatební.“

Letecký akrobat, propagátor civilního létání a předseda Svazu československých pilotů získal v roce 1920 pilotní průkaz číslo jedna samostatné republiky. Propagačními lety do ciziny pomáhal upozorňovat na československá letadla. Jeho život skončil při testování stroje Avia BH-11C na letišti Montecelio u Říma.

Dobový list při popisu příčin nehody nešetřil kritikou. Za rozhodující označil leteckou nekázeň: „Jistě nechybíme a také neublížíme památce Lhotově, řekneme-li, že to byla příčina smrti našich letců.“

Před 100 lety zemřel letec Zdeněk Lhota
Před 100 lety zemřel letec Zdeněk Lhota
Před 100 lety zemřel letec Zdeněk Lhota
Před 100 lety zemřel letec Zdeněk Lhota
7 fotografií

Následoval popis posledního letu: „V pátek odpoledne proti vůli celé výpravy startoval doktor Lhota s mechanikem Volejníkem, aniž řekl, jaké má úmysly. Celá výprava pozorovala počínání a viděla, jak stoupá až na 1000 metrů, tu obrací letadlo na hlavu vrtulí dolů a řítí se k zemi.“

Podle novin tak Lhota provedl zakázaný let střemhlav. Ve výšce přibližně 300 metrů začal stroj vyrovnávat. List odhadoval jeho rychlost asi na 230 kilometrů za hodinu. Při přechodu do vodorovného letu se podle tohoto líčení přetrhl plátěný potah a letadlo se zřítilo.

Zpráva tak vedle oznámení tragédie přinesla také ostrý soud nad počínáním pilota: „Dlužno litovat, že pilot tak zkušený jako doktor Lhota opustil tu stanovisko bezpečnosti letu, které nikdo nikdy nemá opustit. Bohužel, naši piloti zapomínají tak často, jen aby dokázali neohroženost, a pak platí tím nejcennějším: životem.“

Tak hodnotily Lidové noviny nehodu bezprostředně po jejím oznámení. Zdeněk Lhota byl pohřben na pražském Vyšehradě. Na letišti Montecelio u Říma připomíná jeho tragický konec památník.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

25
říjen
1926

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Zločin komunistů v roce 1956. Maďarské povstání utopily v krvi Koněvovy tanky

Maďarské povstání 1956

Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...

Po 78 letech znovu doma. Spitfire SL633 zase brázdí české nebe

Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na...

Když v roce 1948 putoval do Izraele, málokdo mohl tušit, že se letoun Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 znovu vrátí na české nebe. Po 78 letech se tak stalo. Tento unikátní letoun je...

Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky

Nedostupná webová stránka nizozemské vlády mijn.overheid.nl. (21. října 2026)

Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...

Byl skvělý, ale dnes jej neznají ani znalci. Sony Elcaset zabila cena

Sony Elcaset

Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...

První námořní bitva dronů v dějinách byla jednostranná. Brzy přijdou další

Poslední okamžiky ruského robočlunu kdesi v Černím moři

Na začátku minulého měsíce objevil kdesi v Černém moři ukrajinský člun bez posádky plavidlo stejného druhu pod vlajkou Ruska. Pustil se do něj a potopil ho. Drony jsou postradatelné. Moskva proto...

Americký nobelista: Vesmír nesmí být bojištěm. Hrozba je ale hlavně tady dole

Premium
Koláž Velkého třesku a profesora Cornella.

Od našeho zpravodaje v USA Místo aby se z Erika Cornella stal profesionální laureát objíždějící konference, zůstal pokorně ve své laboratoři. Dnes na prestižní americké univerzitě zkoumá takzvanou novou fyziku. Proč bychom tu...

25. října 2026

Svatební cesta skončila tragédií. Před 100 lety zahynul pilot Zdeněk Lhota

Závod o pohár belgického krále

Třicetiletý Zdeněk Lhota patřil k nejznámějším československým letcům a v zahraničí propagoval domácí výrobu letadel. V říjnu 1926 zahynul při letu u Říma společně s mechanikem Rudolfem Volejníkem....

25. října 2026

V budoucnu za nás bude AI i nakupovat ve stanovené částce, líčí Visa manažer

Premium
Country manager společnosti Visa pro Českou republiku, Petr Polák.

Proč si Češi oblíbili placení mobilem, chytrými hodinkami nebo speciálními prsteny? A jak stále více do našeho rozhodování při nákupech zasahuje umělá inteligence? Podle Petra Poláka, country...

24. října 2026

Nacistická raketa V-2 pomohla před 80 lety pořídit první snímky z vesmíru

Raketa V-2 se připravuje na jeden z prvních startů na raketové střelnici White...

„Zázračná“ zbraň nacistického Německa v podobě rakety V-2 má na svém kontě i jedno civilní prvenství. Právě díky tomuto stroji se totiž podařilo před 80 lety získat vůbec první záběry Země pořízené z...

24. října 2026

Mouchy převlečené za vosy přemístí v Británii až 300 miliard pylových zrnek

Samice pestřenky Syrphus kladoucí mezi mšice

Pestřenky jsou malé potvory příbuzné mouchám, komárům a dalšímu dvoukřídlému hmyzu. Mnoho z nich má varovné zbarvení se žlutočernými pruhy. To za běžných okolností říká, že dané zvíře disponuje...

23. října 2026  10:02

Bez něj by nebyl iPhone ani AirPods. Krabička, která zachránila Apple, slaví 25 let

V pátek 23. říjjna je to právě 25 let od chvíle, kdy šéf Applu Steve Jobs...

V roce 2001 byl Apple okrajovým výrobcem osobních počítačů, který existoval prakticky jen díky obří finanční injekci Microsoftu v roce 1997 a návratu Steva Jobse do vedení firmy o pár měsíců dříve....

23. října 2026

Zločin komunistů v roce 1956. Maďarské povstání utopily v krvi Koněvovy tanky

Maďarské povstání 1956

Maďarské povstání z roku 1956 mělo za cíl vymanit se z područí Moskvy a vydat se na cestu k demokracii. Moskva však neměla sebemenší zájem přijít o kontrolu nad Maďarskem, které patřilo do její...

23. října 2026

Nový falešný radar z Pardubic zmate protivníka a ochrání ty drahé skutečné

Levná atrapa EW-DEC od společnosti ERA je návnada pro nepřítele, která má...

Nad krajinou letí průzkumný nepřátelský dron. Míří k chladicím věžím, které se tyčí v dálce. Zaujme ho ale něco jiného: aktivní radar, který chrání vzdušný prostor jaderné elektrárny. Bezpilotní...

22. října 2026  11:20

Byl skvělý, ale dnes jej neznají ani znalci. Sony Elcaset zabila cena

Sony Elcaset

Cílil na lenivé Američany, kterým sice imponovala zvuková kvalita cívkových magnetofonů, ale nebavila je složitější manipulace s magnetickými pásy. Formát Elcaset kombinuje 1/4" pásek posouvaný...

22. října 2026

Merliny nad Točnou. Nad letištěm burácely legendární stíhačky Spitfire a Hurricane

Představení letounu Supermarine Spitfire Mk. IXE výrobního čísla SL633 na...

To se neomrzí! Nádherný zvuk. Paráda. To šumělo mezi přihlížejícími, když v pondělí nad letištěm Točná zaburácel nejnovější přírůstek tamního leteckého muzea – Supermarine Spitfire Mk. IXE. Když se o...

22. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Krušný čas internetu. Nejen česká vláda kvůli chybě odstavila své webové stránky

Nedostupná webová stránka nizozemské vlády mijn.overheid.nl. (21. října 2026)

Vlády v Evropě, včetně té české, i v dalších částech světa vypínají své webové stránky kvůli nově odhaleným bezpečnostním chybám v PHP. Vývojáři jazyka PHP o bezpečnostních nedostatcích informovali v...

21. října 2026  16:21,  aktualizováno  21:51

„AI agent je nový kolega.“ Kdo ho nenaučí šéfovat, brzy na trhu skončí

Ve spolupráci
„AI je dnes chytřejší než já,“ říká Vlastimil Vodička, šéf české firmy Leadspicker, jejíž AI agenty pro obchod a marketing používají i Sony nebo PwC.

Co je AI agent, jak se liší od chatbotu a automatizace a proč ho firmy musí umět řídit? „AI je dnes chytřejší než já,“ říká Vlastimil Vodička, šéf české firmy Leadspicker, jejíž AI agenty pro obchod...

21. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×