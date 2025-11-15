Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„Dnes je den napjatého očekávání, v němž už se nedá mnoho dělat,“ stálo na titulní straně Lidových novin v den voleb – 15. listopadu 1925.
Československo tehdy čekaly teprve druhé parlamentní volby od vzniku republiky. A poprvé se hlasovalo na celém území včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Volební den byl vyvrcholením několikatýdenní kampaně, kterou tehdejší tisk popisoval jako „volební vojnu“. Národní listy vyzývaly své čtenáře, aby přišli hlasovat co nejdříve a „nenechali z neúčasti těžit Němce a Maďary“.
Rudé právo naopak hřímalo: „První den odplaty přišel! Vy, kdož trpíte, zúčtujte dnes se svými nepřáteli, s vykořisťovateli, s korupčníky!“
Na rozdíl od bouřlivých začátků republiky ale země v roce 1925 prožívala období klidu a prosperity. Ekonomika rostla, mluvilo se o „zlatých dvacátých letech“ a slábly i národnostní spory. Dokonce se uvažovalo o zapojení německých stran do vládní koalice – myšlenka, která by ještě před pár lety působila nemyslitelně.
Výsledky voleb potvrdily stabilitu systému: vítězem se stala Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, tedy agrárníci Antonína Švehly.
Dařilo se také komunistům, kteří slavili úspěch hlavně v českých zemích. Skončili celkově druzí. Nová vláda byla ustavena 9. prosince 1925 pod Švehlovým vedením a symbolizovala pragmatickou éru první republiky.