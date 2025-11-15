Den odplaty přišel, burcovalo Rudé právo před 100 lety voliče

V neděli 15. listopadu 1925 šli občané první republiky k parlamentním volbám. „Kalná vlna volební vojny dostoupila vrcholu,“ psaly Lidové noviny. Pro jedny šlo o svátek demokracie, pro druhé o den zúčtování.

Před 100 lety

„Dnes je den napjatého očekávání, v němž už se nedá mnoho dělat,“ stálo na titulní straně Lidových novin v den voleb – 15. listopadu 1925.

Československo tehdy čekaly teprve druhé parlamentní volby od vzniku republiky. A poprvé se hlasovalo na celém území včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Volební den byl vyvrcholením několikatýdenní kampaně, kterou tehdejší tisk popisoval jako „volební vojnu“. Národní listy vyzývaly své čtenáře, aby přišli hlasovat co nejdříve a „nenechali z neúčasti těžit Němce a Maďary“.

Rudé právo naopak hřímalo: „První den odplaty přišel! Vy, kdož trpíte, zúčtujte dnes se svými nepřáteli, s vykořisťovateli, s korupčníky!“

Předseda vlády Antonín Švehla se svou vládou na snímku z roku 1925
Titulní stránka Rudého práva v den voleb
T. G. Masaryk s Antonínem Švehlou
Vedení Agrární strany na snímku z konce 20. let. Uprostřed v klobouku stojí předseda strany a premiér Antonín Švehla.
Na rozdíl od bouřlivých začátků republiky ale země v roce 1925 prožívala období klidu a prosperity. Ekonomika rostla, mluvilo se o „zlatých dvacátých letech“ a slábly i národnostní spory. Dokonce se uvažovalo o zapojení německých stran do vládní koalice – myšlenka, která by ještě před pár lety působila nemyslitelně.

Výsledky voleb potvrdily stabilitu systému: vítězem se stala Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, tedy agrárníci Antonína Švehly.

Dařilo se také komunistům, kteří slavili úspěch hlavně v českých zemích. Skončili celkově druzí. Nová vláda byla ustavena 9. prosince 1925 pod Švehlovým vedením a symbolizovala pragmatickou éru první republiky.

