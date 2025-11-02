Kdo zachrání národ? Před volbami v roce 1925 slibovaly strany oběti i pokrok

Začátek listopadu 1925 byl ve znamení finiše před druhými parlamentními volbami v dějinách Československa. Strany mobilizovaly voliče, tisk se plnil výzvami a agitací. V Lidových novinách psal šéfredaktor Arnošt Heinrich o nezištnosti politiků, zatímco Rudé právo obviňovalo vládu z „fašistických metod“.

Před 100 lety

„Národní strana práce si uvědomuje, že trvalého zvýšení úrovně lidu nelze dosáhnouti pouze rozdělením hromady statků, které dosud vyrábíme,“ stálo v jednom z mnoha článků v Lidových novinách před 100 lety. Prvního listopadu 1925 dělilo republiku přesně čtrnáct dní od druhých parlamentních voleb v jejích dějinách.

Noviny – tehdejší hlavní veřejné médium – se hemžily výzvami, sliby i moralizujícími komentáři. Na titulní straně Lidových novin se téhož dne objevil text šéfredaktora Arnošta Heinricha, který se sám podílel na vzniku Národní strany práce.

FOTOGRAF. Rád fotil. Takto zachytil Klementa Gottwalda na Stalinově dače v Kuncevu.
Komunistovi Klementu Gottwaldovi táhne na třicet.
„Občané, občanky, soudruzi, soudružky. Právě se vracím z Hradu…” Praha, Václavské náměstí, 25. únor 1948. Šéf tuzemských komunistů Klement Gottwald právě zahajuje čtyři desetiletí bolševické totality.
Jaká bude KSČ? Svou vizi sepsal před 100 lety Bohumír Šmeral.
„Kandidátní listiny jsou tedy podány a uštvaní tajemníci a hodnostáři stran si trochu oddechli. V politice, jak známo, vládne samá nezištnost a obětavost. Poslanci pracují do úpadu s krutým sebezapřením pro blaho lidu,“ ironizoval Heinrich a dodal, že „...prostomyslný volič by byl vyveden z omylu, kdyby mohl zhlédnouti blíže zápas o kandidátní listiny“.

Heinrichův fejeton pokračoval popisem absurdní situace, kdy se „...i lidé, jichž ještě nikdy nikdo neviděl, bijí urputně o čest býti obětováni zájmům národa“. Jen jedna strana podle něj volila kandidáty s pokorou – a tou byla právě Národní strana práce, tehdy nový projekt umírněných intelektuálů.

Rudé právo mluví o fašistických metodách

Úplně jiný tón měl tentýž den komunistický tisk. Rudé právo psalo o „fašistických metodách“ vládních stran a o „zuřivé perzekuci“ komunistického hnutí.

„Čím více koaliční strany poznávají z nálad voličstva velikost nebezpečí pro své dosavadní pozice, tím zuřivěji vybíjejí svůj vztek proti komunistické straně,“ uvedl deník. Přes „skrovnost finančních prostředků“ prý strana „s hrdým čelem očekává den účtování“.

Listopad 1925 byl vrcholem kampaně, která v sobě spojovala étos první republiky s ostrým politickým bojem. Každá strana nabízela vlastní recept na budoucnost: jedni mluvili o „vyšší výkonnosti výroby“, druzí o „zúčtování s vládními stranami“.

Výsledek přišel o čtrnáct dní později. Komunisté tehdy volby téměř vyhráli, zatímco Národní strana práce se do parlamentu vůbec nedostala. Její volání po „novém duchu“ v politice zůstalo jen na stránkách novin.

Největší jaderný výbuch. Car vyděsil svět, tlaková vlna třikrát oběhla Zemi

30. říjen se do historie lidstva doslova vypálil výbuchem sovětské jaderné pumy, jejíž vývoj probíhal pod krycím názvem Ivan, ale Američané ji pojmenovali Car bomba. Připomeňme si explozi...

Nejhorší letecká nehoda v Česku. 50 let od pádu těsně před přistáním v Praze

Nejhorší letecká nehoda v Československu dala vzniknout poslednímu dílu seriálu Sanitka a vzpomínky svědků pronásleduje dodnes. Letoun DC-9 se 120 lidmi na palubě se v pražském Suchdole zřítil před...

Rekordní trolejbusy Škoda vstoupily i na nejdelší trolejbusovou linku světa

Československo patřilo mezi největší výrobce trolejbusů. Dnes se podíváme na stěžejní typ Škoda 9 Tr, který z pohledu výrobních objemů zaujímá první místo u nás a třetí místo na světě. Mimo jiné byl...

Karpatský teror alias Ceaušescovu pomstu provázela kanibalizace

V Rumunsku se pro východoněmecké říšské dráhy vyráběly výkonné dieselové lokomotivy řady 119, nad kterými se nejen v depech vznášel akustický smog v podobě sprostých slov. Kvůli poruchovosti získaly...

Poprvé letěl nadzvukový letoun X-59. Přináší revoluci do dopravy

Nadzvukový, ale tichý experimentální letoun NASA X-59, se tento týden dostal poprvé do vzduchu na testovací základně nad pouští v jižní Kalifornii. Stroj je navržen tak, aby prolomil zvukovou bariéru...

Kde operuje průzkumný letoun RC-135, tam se nejspíš bude psát historie

Nenápadným, leč nesmírně důležitým článkem leteckého průzkumu a sběru informací je po celá desetiletí bezesporu letoun RC-135. Připomeňme si jej v rámci našeho ohlédnutí za stroji tematické množiny...

