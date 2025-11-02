Kdo zachrání národ? Před volbami v roce 1925 slibovaly strany oběti i pokrok

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„Národní strana práce si uvědomuje, že trvalého zvýšení úrovně lidu nelze dosáhnouti pouze rozdělením hromady statků, které dosud vyrábíme,“ stálo v jednom z mnoha článků v Lidových novinách před 100 lety. Prvního listopadu 1925 dělilo republiku přesně čtrnáct dní od druhých parlamentních voleb v jejích dějinách.
Noviny – tehdejší hlavní veřejné médium – se hemžily výzvami, sliby i moralizujícími komentáři. Na titulní straně Lidových novin se téhož dne objevil text šéfredaktora Arnošta Heinricha, který se sám podílel na vzniku Národní strany práce.
„Kandidátní listiny jsou tedy podány a uštvaní tajemníci a hodnostáři stran si trochu oddechli. V politice, jak známo, vládne samá nezištnost a obětavost. Poslanci pracují do úpadu s krutým sebezapřením pro blaho lidu,“ ironizoval Heinrich a dodal, že „...prostomyslný volič by byl vyveden z omylu, kdyby mohl zhlédnouti blíže zápas o kandidátní listiny“.
Heinrichův fejeton pokračoval popisem absurdní situace, kdy se „...i lidé, jichž ještě nikdy nikdo neviděl, bijí urputně o čest býti obětováni zájmům národa“. Jen jedna strana podle něj volila kandidáty s pokorou – a tou byla právě Národní strana práce, tehdy nový projekt umírněných intelektuálů.
Rudé právo mluví o fašistických metodách
Úplně jiný tón měl tentýž den komunistický tisk. Rudé právo psalo o „fašistických metodách“ vládních stran a o „zuřivé perzekuci“ komunistického hnutí.
„Čím více koaliční strany poznávají z nálad voličstva velikost nebezpečí pro své dosavadní pozice, tím zuřivěji vybíjejí svůj vztek proti komunistické straně,“ uvedl deník. Přes „skrovnost finančních prostředků“ prý strana „s hrdým čelem očekává den účtování“.
Listopad 1925 byl vrcholem kampaně, která v sobě spojovala étos první republiky s ostrým politickým bojem. Každá strana nabízela vlastní recept na budoucnost: jedni mluvili o „vyšší výkonnosti výroby“, druzí o „zúčtování s vládními stranami“.
Výsledek přišel o čtrnáct dní později. Komunisté tehdy volby téměř vyhráli, zatímco Národní strana práce se do parlamentu vůbec nedostala. Její volání po „novém duchu“ v politice zůstalo jen na stránkách novin.