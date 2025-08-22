Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Vojtěch Hynais se narodil 14. prosince 1854 ve Vídni. Byl známým a uznávaným malířem, ale také dekoratérem a grafikem. Největší popularitu mu ale přineslo poněkud netradiční dílo – opona pražského Národního divadla. Na ní Hynais rozvinul základní ideu divadla Národ sobě a vytvořil tak dílo, které patří do zlatého fondu české kultury.
Výtvarník se narodil v rodině krejčího, který byl velkým vlastencem. Malířství studoval nejdřív na akademii ve Vídni a později také v Paříži. Část života pak Hynais prožil ve Francii, kde proslul jako dekoratér.
Jeden z předních příslušníků generace Národního divadla namaloval pro divadlo řadu obrazů, a když při požáru v roce 1881 shořela původní opona, dostal nabídku vytvořit novou.
V legendárních Světácích (1969) se tři venkovští řemeslníci učí pravidlům velkého světa a při konverzaci v kavárně jeden z nich bezelstně prohlásí, že „zná Hynaise osobně“. Narážka na autora slavné opony se stala jednou z nejcitovanějších hlášek české komedie a dodnes připomíná, jak hluboko se Hynaisovo jméno zapsalo do kulturní paměti.
Hynais zemřel 22. srpna 1925 v Praze a pochován byl na vyšehradském Slavíně.