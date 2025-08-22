Před 100 lety zemřel Hynais. Proslavila ho opona i Světáci

  5:00
Přesně před 100 lety zemřel slavný český malíř, autor opony Národního divadla Vojtěch Hynais.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vojtěch Hynais se narodil 14. prosince 1854 ve Vídni. Byl známým a uznávaným malířem, ale také dekoratérem a grafikem. Největší popularitu mu ale přineslo poněkud netradiční dílo – opona pražského Národního divadla. Na ní Hynais rozvinul základní ideu divadla Národ sobě a vytvořil tak dílo, které patří do zlatého fondu české kultury.

Výtvarník se narodil v rodině krejčího, který byl velkým vlastencem. Malířství studoval nejdřív na akademii ve Vídni a později také v Paříži. Část života pak Hynais prožil ve Francii, kde proslul jako dekoratér.

Národní divadlo pohled na jeviště – Hynaisova opona
Vojtěch Hynais - Dáma s vějířem
Dílo Vojtěcha Hynaise Alegorie Pravdy, jež je ve sbírce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, si letos vyžádala galerie Centre Pompidou Metz. A prezentace obrazu bude pokračovat i příští rok.
Suzanne Valadonová jako alegorie Pravdy. Tento Hynaisův obraz je od 50. let minulého století ve sbírkách Oblastní galerie výtvarného umění v Jihlavě. Příští rok jej čeká cesta do Francie.
12 fotografií

Jeden z předních příslušníků generace Národního divadla namaloval pro divadlo řadu obrazů, a když při požáru v roce 1881 shořela původní opona, dostal nabídku vytvořit novou.

Hynaisovo jméno se dostalo i do filmové klasiky. V legendárních Světácích (1969) herečka Jiřina Jirásková coby jedna z „lehčích“ dam – zlodějek, které se snaží okouzlit tři venkovské zedníky, pronese památnou větu, že Hynaise také znala osobně, že je zná osobně „všechny“.

Narážka na autora slavné opony se stala jednou z nejvtipnějších hlášek filmu a dodnes připomíná, jak hluboko se Hynaisovo jméno zapsalo do české kulturní paměti.

Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová a Jiřina Jirásková ve filmu Světáci (1969).

V legendárních Světácích (1969) se tři venkovští řemeslníci učí pravidlům velkého světa a při konverzaci v kavárně jeden z nich bezelstně prohlásí, že „zná Hynaise osobně“. Narážka na autora slavné opony se stala jednou z nejcitovanějších hlášek české komedie a dodnes připomíná, jak hluboko se Hynaisovo jméno zapsalo do kulturní paměti.

Hynais zemřel 22. srpna 1925 v Praze a pochován byl na vyšehradském Slavíně.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

22
srpen
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a...

Nedopatření shora. Horskou železnici v nejvyprahlejší poušti světa zničil déšť

Zatímco k některým věcem dochází maximálně jednou za deset let, tak jiné se k této četnosti ani zdaleka nepřiblíží. Patří k nim například zkáza legendární horské železnice v nejvyprahlejší poušti...

Přistáli jsme, řekl a zemřel. Havárii ČSA před 50 lety přežili jen dva lidé

"Můj kolega řekl, že jsme přistáli na letišti," vypověděl jeden ze dvou přeživších z letu ČSA 540 do Teheránu. Ve skutečnosti letadlo havarovalo. Problém zřejmě zavinili pilot s kapitánem, kteří se...

Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků

Soutěž

Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:

KVÍZ: Necháte se nachytat? Takhle vás chtějí ošálit internetoví podvodníci

Každou chvíli můžete někde číst nebo slyšet, jak se někdo nechal nachytat na nějakém podvodu, který probíhal prostřednictvím nějakého druhu elektronické komunikace, přes internetové služby a podobně....

Před 100 lety zemřel Hynais. Proslavila ho opona i Světáci

Přesně před 100 lety zemřel slavný český malíř, autor opony Národního divadla Vojtěch Hynais.

22. srpna 2025

Zbarvení lodi Bismarck před potopením je záhada. Modelář nabízí odpověď

Soutěž

V naší soutěži Příběh mého modelu se po delší době opět objevuje námořní kolos druhé světové války. Zajímavé je, že opět nabízí v jistém smyslu neznámý pohled. Radek Blaha vytvořil model bitevní lodě...

22. srpna 2025

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a...

21. srpna 2025  8:47

Na toto opravdu pozor. Osm zásad, jak se bezpečně chovat v moderním světě

Sice se odehrává jen na displejích a ve sluchátkách, s reálným světem je dnes ale propojen zcela neoddělitelně. A protože průšvih v elektronickém světě může mít nedozírné následky i v tom skutečném,...

21. srpna 2025

Páry, které se seznámí ve skutečném světě, jsou šťastnější než známosti z internetu

Premium

Mezinárodní tým výzkumníků vedený Martou Kowalovou z univerzity ve Vratislavi srovnával štěstí párů, které se potkaly na Tinderu nebo dalších podobných platformách, se známostmi z reálného světa....

21. srpna 2025

Sociální sítě jsou odsouzené ke vzniku bublin, hádek a nerovností

Vědci vytvořili miniaturu bývalého Twitteru. Obsadili ji chatboty. Síť začala během krátké doby trpět stejnými problémy jako její vzory v reálném světě. Badatelé se je pokusili vyléčit změnou...

20. srpna 2025  16:02

Zlato i hazardní kostka: archeolog ukázal v Rozstřelu nálezy z hradecké dálnice

Vysíláme

Archeologové objevili u budoucí dálnice D35 u Hradce Králové rozsáhlé keltské sídliště. „Rozsah nálezů je naprosto bezprecedentní, něco takového se v Čechách ještě neobjevilo,“ říká v Rozstřelu...

20. srpna 2025

Ohnivé peklo po vzletu si vyžádalo 154 obětí. 17 let od tragédie Spanair 5022

Tragédie letu 5022 společnosti Spanair na sebe nenechala dlouho čekat. Letoun s víc než 170 lidmi na palubě se zřítil jen několik sekund po startu. Za pádem stála souhra nešťastných náhod i porušení...

20. srpna 2025

Příběh začal v trafice. Metařská Praga S5T má kartáče ze zubních kartáčků

Soutěž

Dá se z Praga V3S předělat na Pragu S5T? Evidentně ano. Martin Šíla nám tuto pozoruhodnou metamorfózu popsal v příběhu svého modelu metařského vozu:

20. srpna 2025

To napětí, jak model buldozeru bude vypadat ráno. Takto vznikal Stalinec

Soutěž

Příběh o vzniku legendárního buldozeru do soutěže Příběh mého modelu poslal Miloš Mohač. U Stalince experimentoval s řadou technik, které přinesly mnoho zábavných a napínavých chvil. Dále už modelář...

19. srpna 2025  13:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Testujeme, lze-li na Marsu pěstovat salát. Slovenka o vedení zkušebních misí NASA

Premium

Vesmír je obrovský a stále neprobádaný. Země je pro změnu přeplněná a téměř zničená. Vyvstává tak otázka, jestli by se nedalo žít někde jinde. Na jiné planetě. Třeba na Marsu. Tuto možnost zkoumá i...

19. srpna 2025

Armáda před 100 lety pořádala velké manévry v Praze i na Slovensku

Léto 1925 patřilo tradičním vojenským manévrům první republiky. Na pražské periferii i na jihovýchodním Slovensku se před očima tisíců diváků odehrávaly cvičné bitvy jízdy, pěchoty i motorových...

19. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.