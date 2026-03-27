Vláda Antonína Švehly před 100 lety padla, dobový tisk psal o krachu politiky

V březnu 1926 vyvrcholila koaliční krize první republiky demisí vlády Antonína Švehly. Událost, která tehdy působila jako běžná politická epizoda, znamenala ve skutečnosti konec jedné důležité etapy československé politiky. Dobový tisk přitom nešetřil ostrými slovy.

Před 100 lety

Ještě den před pádem kabinetu přinášejí noviny dramatické titulky o „kritickém dni koalice“ a očekávání brzkého rozhodnutí. Ve čtvrtek 18. března 1926 pak ministerský předseda Antonín Švehla skutečně podává demisi. Podle Národních listů tak činí ze zdravotních důvodů – „na radu lékařů musí přerušiti svou veřejnou činnost“ a žádá prezidenta o zproštění úřadu. Současně se k němu připojují i ostatní ministři.

Na první pohled šlo o standardní výměnu vlády. Ve skutečnosti se však uzavírala kapitola tzv. Všenárodní koalice, tedy širokého uskupení pěti stran, které stálo u zrodu republiky v roce 1918. Spojovalo agrárníky, sociální demokraty, národní socialisty, lidovce i národní demokraty – politicky velmi různorodé proudy.

Po volbách v listopadu 1925 ale tato sestava ztratila pevnou oporu v parlamentu. Vláda fungovala bez většiny a její konec byl podle dobových komentářů jen otázkou času. Národní listy to shrnují neobvykle přímočaře: „Přehlédneme-li práci nové vlády a nového parlamentu za celého čtvrtroku, musíme doznat úplný krach.“

Vedení agrární strany na snímku z konce 20. let. Uprostřed v klobouku stojí předseda strany a premiér Antonín Švehla.
Předseda československé vlády Antonín Švehla při rozhovoru se svým přítelem Karlem Čapkem
Předseda vlády Antonín Švehla se svou vládou na snímku z roku 1925
Tomáš Garrigue Masaryk s ministerským předsedou Antonínem Švehlou poté, co byl Masaryk potřetí zvolen prezidentem ČSR. (27. května 1927)
List zároveň naznačuje, že situace nemohla skončit jinak než vyčerpáním premiéra a následnou demisí celého kabinetu. Pozornost se rychle obrací k dalšímu vývoji. Při sestavování nové vlády se má postupovat nezvykle – „nejedná se se stranami, vyjednává se se zástupci stran“ a hotový kabinet má být politickým silám předložen jako fakt.

Takový postup vyvolával už tehdy pochybnosti. Noviny si kladou otázku, jak si nová úřednická vláda zajistí podporu, a s jistou skepsí naznačují, že by brzy mohlo přijít další selhání.

Události z března 1926 tak nepředstavují jen pád jednoho kabinetu, ale i konec původní poválečné politické rovnováhy. Československá politika se tím vydala novým směrem, jehož podoba se teprve začínala rýsovat.

Oceli jako na desetipatrový panelák. V Explosii staví nezničitelnou budovu

Nestává se každý den, že bychom mohli nahlédnout do odhalených útrob budovy v pardubické Explosii, kde se bude míchat bezdýmný střelný prach. Stavbu jsme zastihli ještě ve fázi, kdy bylo možné vidět...

Legendární maďarská harmonika se vyráběla i jako trolejbus Ikarus 280T

Kloubový trolejbus Ikarus-GVM 280.94T

Historicky nejpočetnější kloubový autobus Ikarus 280 zná snad každý. Ve své době se tento maďarský stroj v nemalém množství exportoval i do Československa. Z tohoto autobusu přímo vycházel i kloubový...

Poslechový masakr: 15 hodin slepých testů je za námi, účastnily se stovky zájemců

AVS 2026

A je to za námi. Více než tři stovky posluchačů se během dvou dnů zúčastnily slepých poslechových testů uspořádaných redakcí Technetu na výstavě Audio Video Show 2026. Program běžel bez přestávky.

KVÍZ: Nádhera i hnus. Jak obstojíte na výletě do mikrosvěta?

Microcosmos (Brandon Broll)

Mikroskop dokáže dát odpovědi na nejrůznější otázky. Také umí nabídnout úplně nový pohled na svět kolem nás. Schválně, poznáte, které běžně známé předměty zachytil elektronový mikroskop na...

Válka v Íránu dává zabrat leteckým plánovačům. Co obnáší obletět konflikt

Arabsky&#769; poloostrov z geografického pohledu – růžově jsou vyobrazené...

Naplánovat let dopravního letadla je profese, která i za normálních okolností sdružuje řadu dovedností. Současná bezpečnostní situace v Íránu, ovlivňující kromě lodní i leteckou dopravu, do celé věci...

700 000 cestujících denně. Nejslavnější pařížské nádraží vládne v Evropě všem

Paris Gare du Nord

Pařížské Gare du Nord je s ročním počtem více než 250 milionů cestujících nejvytíženějším nádražím v Evropě. Také historii má zajímavou, například během obléhání Paříže v letech 1870 až 1871...

27. března 2026

Vzrušující cesta antihmoty. Vědci ji vůbec poprvé převáželi “náklaďákem“

Nákladní vůz převáží antihmotu v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN)...

Světové prvenství si připsali vědci z Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), když se jim dodávkou podařilo převézt antihmotu v podobě 92 antiprotonů. Nyní zjišťují, zda o některé antičástice...

26. března 2026  17:30

Erotický chatbot od OpenAI nebude. Firma překvapivě ruší i generátor videí

OpenAI logo

Tento týden by se z pohledu OpenAI dal nazvat jako uklízecí. Na jeho začátku společnost nečekaně rozhodla o tom, že její generátor videí Sora již nebude k dispozici. Nyní se podle deníku Financial...

26. března 2026  16:07

Válka v Íránu dává zabrat leteckým plánovačům. Co obnáší obletět konflikt

Arabsky&#769; poloostrov z geografického pohledu – růžově jsou vyobrazené...

Naplánovat let dopravního letadla je profese, která i za normálních okolností sdružuje řadu dovedností. Současná bezpečnostní situace v Íránu, ovlivňující kromě lodní i leteckou dopravu, do celé věci...

26. března 2026

Co nám AI dělá s myšlením? Hodí se pro to hezký „český“ výraz glajchšaltování

Premium
Umělá inteligence (podle anglického Artificial Intelligence se zkracuje na...

Jednou z nejcennějších hodnot člověka je jeho originalita, která se propisuje do celého jeho konání a odlišuje ho od ostatních. Zkrátka utváří osobnost. Vědci nyní zjišťují, jaký vliv na toto...

26. března 2026

Tuto novinku Applu mnozí přehlédli, svá vylepšení skrývá pod povrchem

Apple iPad Air M4

Většinu letos představených novinek Applu zastínil jediný produkt: levný notebook MacBook Neo. Novou verzi však má i tablet iPad Air. Až na jednu výjimku jej od předchůdce na první pohled...

25. března 2026

Brněnský mikroskop posouvá hranice. Pozoruje atomy, které přitom nepoškodí

V Brně otevřeli laboratoř UltraSTEM vybavenou mikroskopem Nion, který umožňuje...

V Brně otevřeli laboratoř s mikroskopem, který umožňuje pozorovat jednotlivé atomy bez poškození zkoumaného materiálu. Poslouží nejen vědcům z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, ale také...

25. března 2026  15:42

NASA v závodu s Čínou o Měsíc ruší vesmírnou stanici, ale přidává základnu

Vizualizace vesnice na Měsíci

V úterý večer představila americká vesmírná agentura NASA nový plán svého rozvoje. Oznámila přitom, že zrušila plány na vesmírnou stanici na oběžné dráze Měsíce a místo toho použije komponenty z...

25. března 2026  8:46

POZOR VLAK: Je ohrožena železniční nostalgie v Česku?

157. díl magazínu POZOR VLAK

Komunita, která v Česku zajišťuje a miluje železniční nostalgickou techniku a jízdy patří mezi nejvýraznější v Evropě. Součást Českých drah, ČD Nostalgie, byla do konce loňského roku největším...

25. března 2026

Letadlová loď USS Ford měla problémy už před požárem. Je na moři moc dlouho

Americká letadlová loď USS Gerald Ford odplouvá z přístavu na Krétě na Blízký...

Americké námořnictvo muselo kvůli požáru stáhnout svoji nejmodernější letadlovou loď z války proti Íránu. USS Ford však měla obtíže už delší dobu. Posádka se potýkala s ucpanými toaletami. Letadlovka...

25. března 2026

Mezinárodní vesmírná stanice možná neshoří v roce 2030 v atmosféře Země

Mezinárodní vesmírná stanice by měla fungovat do roku 2030.

Mezinárodní vesmírná stanice měla skončit již několikrát. Nynější „definitivní“ termín jejího opuštění je stanoven na rok 2030, poté bude navedena do atmosféry Země. Ale možná se tato definitiva...

24. března 2026  17:02

