Vláda Antonína Švehly před 100 lety padla, dobový tisk psal o krachu politiky

Ještě den před pádem kabinetu přinášejí noviny dramatické titulky o „kritickém dni koalice“ a očekávání brzkého rozhodnutí. Ve čtvrtek 18. března 1926 pak ministerský předseda Antonín Švehla skutečně podává demisi. Podle Národních listů tak činí ze zdravotních důvodů – „na radu lékařů musí přerušiti svou veřejnou činnost“ a žádá prezidenta o zproštění úřadu. Současně se k němu připojují i ostatní ministři.
Na první pohled šlo o standardní výměnu vlády. Ve skutečnosti se však uzavírala kapitola tzv. Všenárodní koalice, tedy širokého uskupení pěti stran, které stálo u zrodu republiky v roce 1918. Spojovalo agrárníky, sociální demokraty, národní socialisty, lidovce i národní demokraty – politicky velmi různorodé proudy.
Po volbách v listopadu 1925 ale tato sestava ztratila pevnou oporu v parlamentu. Vláda fungovala bez většiny a její konec byl podle dobových komentářů jen otázkou času. Národní listy to shrnují neobvykle přímočaře: „Přehlédneme-li práci nové vlády a nového parlamentu za celého čtvrtroku, musíme doznat úplný krach.“
List zároveň naznačuje, že situace nemohla skončit jinak než vyčerpáním premiéra a následnou demisí celého kabinetu. Pozornost se rychle obrací k dalšímu vývoji. Při sestavování nové vlády se má postupovat nezvykle – „nejedná se se stranami, vyjednává se se zástupci stran“ a hotový kabinet má být politickým silám předložen jako fakt.
Takový postup vyvolával už tehdy pochybnosti. Noviny si kladou otázku, jak si nová úřednická vláda zajistí podporu, a s jistou skepsí naznačují, že by brzy mohlo přijít další selhání.
Události z března 1926 tak nepředstavují jen pád jednoho kabinetu, ale i konec původní poválečné politické rovnováhy. Československá politika se tím vydala novým směrem, jehož podoba se teprve začínala rýsovat.