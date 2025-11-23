Vzduch je naše moře. Před 100 lety slavili čeští piloti ve světě velké úspěchy

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„Vzduch je naše moře.“ Heslo první republiky získalo v listopadu 1925 velmi konkrétní podobu. Československý pilot Karel Fritsch zvítězil v mezinárodních leteckých závodech Coppa d’Italia u římského letiště Ciampino – a to nejen jako reprezentant mladého státu, ale i na stroji domácí výroby, celodřevěné Avii BH-11.
Závody sledoval italský král Viktor Emanuel III. i tehdejší premiér Benito Mussolini. Piloti soutěžili nejen v rychlosti na trati dlouhé 325 kilometrů, ale i ve spotřebě paliva, oleje a v testech maximální a minimální rychlosti. Fritschova BH-11 obstála ve všech disciplínách.
Národní listy popsaly návrat hrdiny téměř filmově: „Už kolem šesté ráno se na pražském Wilsonově nádraží shromáždilo asi sto, snad více dělníků a úředníků Avie, spolu s továrníkem Karlem Bondym a ředitelem Ing. Bártou. Když vlak přijel, dav se nahrnul k zadním vozům. Děkujeme vám, volali dělníci na Fritsche, který se sotva prodíral podávanýma rukama. A já děkuji vám, odpověděl pilot skromně a ukázal na ruce, které Avii BH-11 vyrobily.“
Fričův výkon nezůstal bez obchodních následků. Národní listy zaznamenaly, že ještě tentýž den po oznámení výsledků zadala rumunská armáda objednávku na sérii letounů Avia BH-11. Rumunští letci si stroj už v Itálii vyzkoušeli a byli jeho vlastnostmi nadšeni.
Úspěch z roku 1925 je jedním z okamžiků, kdy se mladá republika dokázala prosadit ve světě moderní techniky. A potvrzuje, že heslo „Vzduch je naše moře“ nebylo jen sloganem, ale skutečnou ambicí průmyslové velmoci, kterou se tehdy Československo stávalo.