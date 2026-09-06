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Před 100 lety prorazili nejdelší tunel v Československu, šest dělníků zemřelo

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V září 1926 se dělníci pracující na nové železniční trati mezi Veselím nad Moravou a Novým Mestem nad Váhom setkali pod horou Polana. Proražen byl tehdy nejdelší železniční tunel v Československu, mimořádné technické dílo dlouhé 2 423 metrů. Jeho stavba zaměstnala na patnáct set lidí a neobešla se bez tragédie.

Před 100 lety

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V pondělí 6. září 1926 dělila dělníky razící tunel ze dvou protilehlých stran už jen poslední část skály. Polanský tunel byl později pojmenovaný po generálu Milanu Rastislavu Štefánikovi.

Rozměry stavby byly na tehdejší československé poměry mimořádné. Tunel měřil 2 423 metrů. Náklady se odhadovaly přibližně na 35,5 milionu korun.

Národní listy při jeho proražení čtenářům přibližovaly nejen parametry stavby, ale také očekávaný výsledek ražby z obou stran: „Tunel se vrtal ze dvou stran proti sobě a bude spojovati stanici Vrbovce na Moravě se stanicí Myjavou na Slovensku. Šíře jeho činí 5,5 metru, vysoký je 6 metrů. Proražení bude pravděpodobně bezvadné, ne-li tedy jen s malými úchylkami.“

Stavba byla zadána Albertu Vojtěchu Velflíkovi, uznávanému technikovi a odborníkovi. Dokončení svého díla se však nedožil, během prací zemřel.

Tunel Milana Rastislava Štefánika má délku 2423 metrů.
Stavba tunelu Milana Rastislava Štefánika pod Poľanou
Stavba Lipovského viaduktu
Personál stanice Veselí nad Moravou před rokem 1918
14 fotografií

Geologické podmínky byly podle tehdejších zpráv poměrně příznivé. Komplikace přinesly především podzemní prameny, které postup zpomalovaly. Razilo se nepřetržitě ve dne i v noci pod státním dozorem a skála se odstřelovala dynamitem. Nebezpečnost práce potvrdila tragická nehoda, při níž v roce 1926 zahynulo šest lidí.

Ani tuto stránku velké stavby Národní listy nezamlčovaly: „Skála byla trhána dynamitem, a tak došlo zde také, jak ostatně známo, k neštěstí, při němž zahynulo 6 lidí. Na stavbě Polanského tunelu pracovalo celkem asi 1 500 dělníků.“

Tunel vznikal po osmimetrových úsecích a proti tlaku hory sloužily mohutné dřevěné výztuže. Spotřeba dřeva byla podle Národních listů tak značná, že na ně padl téměř celý les.

Proražení ještě neznamenalo zahájení dopravy. První vlak tunelem projel 19. června 1927 a pravidelný provoz začal 8. prosince téhož roku. Celá trať z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom začala sloužit 1. září 1929.

Československé prvenství Polanskému neboli Štefánikovu tunelu vydrželo jen několik let. V roce 1931 ho délkou přes tři kilometry překonal Bralský tunel u Handlové. V září 1926 však představovalo jeho proražení jednu z velkých stavebních událostí mladého Československa.

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